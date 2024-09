https://noticiaslatam.lat/20240924/gustavo-petro-desde-la-onu-hoy-hay-que-escoger-si-es-la-vida-o-es-la-codicia-1157744733.html

Gustavo Petro desde la ONU: "Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia"

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emplazó este martes 24 de septiembre a los pueblos del mundo a elegir entre la vida o la codicia...

"La pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si los pueblos lo permitirán. Ya no hay más tiempo, los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital", sentenció Petro en su discurso. El jefe de Estado señaló que es necesario alzar las banderas para defender "la vida colectiva, se necesita de nuevo la bandera levantada, quizás ya no roja sino de todos los colores, una bandera de toda la humanidad para defender su propia existencia en el planeta".Petro ha sido un abanderado de la lucha contra el cambio climático y ha pedido acciones concretas en diferentes escenarios mundiales. El debate general del 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzó este martes (24 de septiembre) y se desarrollará hasta el lunes 30 de septiembre. El tema asignado para este periodo es "No dejar a nadie atrás: actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras".

