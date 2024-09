https://noticiaslatam.lat/20240928/el-mundo-reacciona-a-la-muerte-del-lider-de-hizbula-en-un-ataque-de-israel-1157857291.html

El mundo reacciona a la muerte del líder de Hizbulá en un ataque de Israel

El mundo reacciona a la muerte del líder de Hizbulá en un ataque de Israel

Varios países reaccionaron a la muerte del secretario general de Hizbulá, Hasán Nasralá, en un ataque aéreo israelí en Beirut el viernes 27 de septiembre...

El 28 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que en la víspera eliminaron a Nasralá, junto con otros comandantes de Hizbulá, durante su ataque al sur de Beirut. Más tarde, la propia milicia confirmó la muerte de Nasralá.Sputnik te resume las reacciones de la comunidad mundial a la muerte de Hasán Nasralá.Biden acusa a Nasralá de la muerte de cientos de estadounidenses y expresa apoyo a IsraelEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el secretario general del movimiento chií libanés Hizbulá, Hasán Nasralá, eliminado la víspera en un ataque israelí, es el responsable de la matanza de cientos de estadounidenses, así como resaltó su apoyo al derecho de Israel a la autodefensa.Rusia condena en términos enérgicos la eliminación del secretario general de HizbuláMoscú condena enérgicamente la muerte de Hasán Nasralá que "puede tener consecuencias dramáticas aún mayores para el Líbano y todo Oriente Medio", declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia.El ente diplomático llamó a Israel a cesar inmediatamente las hostilidades tras haber abatido a Nasralá y aseguró que la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para evitar que Oriente Medio se sumerja en una confrontación a gran escala.Irak declara tres días de lutoIrak declara tres días de luto para rendir homenaje a la memoria de Hasán Nasralá, que murió el 27 de septiembre en un ataque israelí contra un suburbio del sur de Beirut, comunicó el servicio de prensa del primer ministro iraquí, Mohamed Sudani.Turquía expresa su apoyo al Líbano tras ataques de Israel a Beirut y la muerte de NasraláEl presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó el 28 de septiembre el apoyo de su país al Gobierno del Líbano, tras los ataques de Israel a Beirut y la eliminación del secretario general del movimiento chií libanés Hizbulá, Hasán Nasralá.Según el mandatario turco, "en la última semana han muerto muchos libaneses, incluidos niños"."Nadie con conciencia puede aceptar, justificar y legitimar semejante carnicería. El Gobierno israelí es cada vez más temerario, pues se siente apoyado por las potencias que le proporcionan armas y municiones para sus masacres. Desafía toda humanidad, los valores humanitarios y el derecho internacional. Hay que poner fin a los intentos de Israel de extender su política descabellada en Gaza y Ramalá al Líbano y a otros países de la región", enfatizó.Erdogan también llamó a todas las estructuras que tienen entre sus responsabilidades garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad en el mundo, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, y a todas las organizaciones de derechos humanos a actuar con rapidez.Muerte de Nasralá en medio de la escalada entre Israel y el LíbanoNasralá fue uno de los fundadores del Partido de Dios, o Hizbulá, y lo lideró durante 32 años como su secretario general. Israel lo responsabiliza directamente de la muerte de muchos civiles y soldados israelíes, así como de la planificación y ejecución de miles de actividades terroristas.Israel y el Líbano se encuentran en una guerra no declarada desde el pasado 8 de octubre, cuando Hizbulá comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel, como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, el cual, a su vez, respondió a cada ataque.Las hostilidades se intensificaron después de que el Ejército israelí atacara, a finales de julio pasado, un edificio residencial del sur de Beirut para eliminar a Fuad Shukr, un alto cargo de Hizbulá, presuntamente implicado en el bombardeo del pueblo druso de Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados por Israel, que mató a 12 menores y dejó 30 heridos a mediados del mismo mes.Los días 17 y 18 de septiembre, en distintas partes del Líbano se produjeron explosiones de dispositivos electrónicos, incluidos buscapersonas y walkie-talkies, que dejaron más de 37 muertos y casi 3.000 heridos, según los últimos datos oficiales.Hizbulá y las autoridades libanesas acusan de esas explosiones a Israel, que no ha confirmado ni negado hasta ahora su implicación.El 20 de septiembre, Israel mató a una quincena de altos cargos de Hizbulá, entre ellos Ibrahim Aqil y Ahmed Wahbi, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en Beirut. Según el Ministerio de Sanidad libanés, en el bombardeo murieron decenas de civiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que Aqil estaba ultimando una operación planificada para invadir la región de Galilea.Desde el lunes 23 de septiembre, los aviones israelíes están bombardeando decenas de localidades del sur y el este del Líbano como parte de la operación Flechas del Norte, mientras los combatientes de Hizbulá continúan lanzando múltiples cohetes dirigidos hacia el territorio de Israel.La escalada bélica provocó en los meses recientes el desplazamiento de unas 100.000 personas desde el sur del Líbano y otras 80.000 desde las zonas del norte de Israel, según las estimaciones oficiales.

