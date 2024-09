https://noticiaslatam.lat/20240926/israel-no-busca-una-guerra-a-gran-escala-en-la-region-asegura-representante-ante-la-onu-1157793077.html

Israel no busca una guerra a gran escala en la región, asegura representante ante la ONU

"Israel no busca una guerra a gran escala", afirmó Danon en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación en la región. Al mismo tiempo, el embajador dijo que el Ejército israelí ha estado realizando "ataques precisos" en el Líbano contra centros de mando de la milicia chií Hizbulá, sitios de lanzamiento, unidades de almacenamiento de misiles y armas, así como contra su cúpula. La ofensiva ya se ha cobrado a víctimas civiles, incluyendo niños y rescatistas.Asimismo, Danon lanzó acusaciones públicas contra Irán, calificando este país persa de "araña en el centro de la red de violencia". "Tenemos que luchar contra esta red de violencia. No puede haber paz en la región hasta que desmantelemos esta amenaza", agregó. Israel y el Líbano han escalado el conflicto desde el pasado 8 de octubre, cuando Hizbulá comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, que a su vez respondió a cada ataque. Las acciones, tanto de Israel como de Hizbulá, se han ido incrementando, y se teme que el conflicto pueda convertirse en una guerra abierta o, incluso, una regional. Las hostilidades se intensificaron después de que el ejército israelí atacara a finales de julio pasado un edificio residencial del sur de Beirut para eliminar a Fuad Shukr, un alto cargo de Hizbulá presuntamente implicado en el bombardeo del pueblo druso de Majdal Shams, en los Altos del Golán, ocupados por Israel, que mató a 12 menores y dejó 30 heridos a mediados del mismo mes. Además, los días 17 y 18 de septiembre, en distintas partes del Líbano se produjeron explosiones de dispositivos electrónicos, incluidos bíperes y walkie-talkies, que dejaron más de 37 muertos y casi 3.000 heridos, según los últimos datos oficiales. Hizbulá y las autoridades libanesas acusan de esas explosiones a Israel, que no ha confirmado ni negado hasta ahora su implicación.

