Rusia se reserva "derecho a usar armas nucleares" en caso de ofensiva con armamento convencional

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia se reserva "el derecho a recurrir a las armas nucleares en caso de una agresión contra" este país o Bielorrusia, incluso si el enemigo... 25.09.2024

"Nos reservamos el derecho a utilizar armas nucleares en caso de una agresión contra Rusia y Bielorrusia, como miembro del Estado de la Unión. Todas estas cuestiones han sido acordadas con la parte bielorrusa, con el presidente de Bielorrusia, incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica para nuestra soberanía", apuntó Putin durante la reunión permanente del Consejo de Seguridad sobre disuasión nuclear. El mandatario aseguró que la triada nuclear sigue siendo la garantía más importante de la seguridad del Estado y de los ciudadanos, "una herramienta para mantener la paridad estratégica y el equilibrio de poder en el mundo".Asimismo, enfatizó que "el uso de fuerzas nucleares es una medida extrema para proteger la soberanía del país". En este contexto, Putin propuso actualizar la política estatal de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear para adaptarla a las circunstancias actuales.En particular, el mandatario ruso indicó que la política estatal actualizada propone considerar la agresión de un Estado no nuclear con la participación de un Estado nuclear como su ataque conjunto contra el territorio ruso."Las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares también están claramente fijadas. Consideraremos tal posibilidad ya cuando recibamos información fiable sobre el lanzamiento masivo de medios de ataque aeroespacial y su cruce de nuestra frontera estatal. Me refiero a aviones estratégicos o tácticos, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otros", señaló Putin.El mandatario mencionó que las aclaraciones sobre los fundamentos de la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear están calibradas y en consonancia con las amenazas y los riesgos militares contra Rusia.Al mismo tiempo, Putin destacó que Rusia siempre se ha esforzado por impedir la proliferación de armas nucleares y sus componentes. Destacó que la situación militar y política actual está cambiando dinámicamente, y Rusia debe tenerlo en cuenta, incluida la aparición de nuevas fuentes de amenazas militares"Siempre hemos adoptado un enfoque muy responsable respecto a estas cuestiones, muy conscientes del poder colosal de estas armas, tratando siempre de reforzar la base jurídica internacional para la estabilidad mundial, con el fin de evitar la propagación de las armas nucleares y sus componentes", resumió.

