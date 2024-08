https://noticiaslatam.lat/20240829/como-consiguio-la-urss-desarrollar-su-primera-bomba-atomica-en-perfecto-secreto-1157147402.html

¿Cómo consiguió la URSS desarrollar su primera bomba atómica en perfecto secreto?

¿Cómo consiguió la URSS desarrollar su primera bomba atómica en perfecto secreto?

29.08.2024

La exitosa prueba de la primera carga útil soviética para la bomba atómica RDS-1, el 29 de agosto de 1949, fue uno de los acontecimientos clave en la historia de la URSS y Rusia, que garantizó su existencia como potencia fuerte e independiente.El asesor independiente del director de la empresa estatal rusa Rosatom y el director adjunto del Centro Nuclear Federal de Rusia, Lev Riábev, señaló que no solo no se podía dar publicidad al hecho de que se estuviera desarrollando la bomba, sino tampoco a sus pruebas, ya que en aquel momento la URSS solo disponía de plutonio suficiente para dos bombas.De lo contrario, aseguró, los bombarderos estadounidenses habrían despegado de sus bases y atacado el territorio soviético.Agregó que no conoce ninguna filtración procedente de la ciudad de Sarov, donde se desarrollaron las armas nucleares soviéticas. Incluso las personas que trabajaban en las instalaciones simplemente desconocían muchos asuntos que no les competían y de los que se ocupaban otras personas."Sí, las restricciones eran enormes, en los primeros años no había forma de viajar fuera de la ciudad. Todo nuestro sistema tenía severas restricciones. Pero las personas lo veían con comprensión", añadió Riábev.En noviembre de 1945 fue establecido el llamado Departamento K dentro de la estructura de los organismos de seguridad de la URSS. La principal tarea asignada a la nueva entidad era llevar a cabo labores de contraespionaje en las instalaciones de la industria nuclear.Para evitar la filtración de información que constituía secreto militar y de Estado fue desarrollado un amplio sistema de medidas. El régimen de secreto se observó no solo en los laboratorios científicos o en los centros de producción, sino en otros ámbitos.Para EEUU, como admitió la propia Casa Blanca, fue una completa sorpresa enterarse del éxito de la prueba de la primera bomba nuclear de la URSS en agosto de 1949, mucho antes de lo esperado.

