Presidente de Brasil insta a "no esperar a una tragedia mundial" para reformar la ONU

Presidente de Brasil insta a "no esperar a una tragedia mundial" para reformar la ONU

El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, pidió durante su discurso en la 79.ª sesión de la Asamblea General de la ONU no esperar a que "ocurra una... 24.09.2024

El mandatario afirmó que "no bastan ajustes puntuales" y que se debe contemplar "una amplia revisión de la Carta de las Naciones Unidas". Entre las reivindicaciones históricas de Brasil está la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para que más países tengan un asiento permanente.Lula aseguró que la actual exclusión de Latinoamérica y África de ese órgano decisivo es "un eco inaceptable de prácticas de dominación del período colonial".El líder brasileño prometió promover el debate de la reforma de la ONU en todos los foros multilaterales posibles, aunque asumió que es un asunto complicado "por los intereses cristalizados en mantener el statu quo".Lula también alertó sobre los peligros que puede representar la inteligencia artificial y pidió crear un sistema de gobernanza global en que todos los países estén representados.Brasil ve "injustificable" mantener a Cuba en la lista de países promotores del terrorismoAsimismo, el presidente brasileño hizo un repaso general sobre la situación en Latinoamérica, señalando que considera "injustificable" mantener a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo.Lula también destacó que en Haití es "inaplazable" aliar acciones para restaurar el orden público y promover el desarrollo económico.En cuanto a la región latinoamericana, Lula también recalcó que en un mundo globalizado, "no tiene sentido recurrir a falsos patriotas y aislacionistas", ni a experiencias ultraliberales que apenas agravan las dificultades de un continente empobrecido."El futuro de nuestra región pasa por construir un Estado sostenible, eficiente, inclusivo y que luche contra todas las formas de discriminación, que no se intimida ante individuos o plataformas digitales que se juzgan por encima de la ley. La libertad es la primera víctima de un mundo sin reglas", subrayó.Mencionó esto en referencia al contencioso del multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X (exTwitter) con la justicia brasileña.Por repetidos incumplimientos judiciales relacionados con su negativa a moderar el contenido extremista en la plataforma, el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Alexandre de Moraes decretó a finales de agosto el bloqueo de X en el país, que sigue vigente.El debate general del 79.° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzó este 24 de septiembre y se desarrollará hasta el 30 de septiembre.El tema asignado para este período es "No dejar a nadie atrás: actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras".

