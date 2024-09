https://noticiaslatam.lat/20240913/estados-arabes-del-golfo-refuerzan-su-papel-con-los-brics-alejandose-del-eje-washington-bruselas-1157418986.html

Estados Árabes del Golfo "refuerzan su papel con los BRICS" alejándose del eje Washington-Bruselas

Estados Árabes del Golfo "refuerzan su papel con los BRICS" alejándose del eje Washington-Bruselas

Sputnik Mundo

A la 161.ª reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), celebrada en Riad (Arabia Saudita), asistieron los miembros fundadores del BRICS... 13.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-13T15:16+0000

2024-09-13T15:16+0000

2024-09-13T15:16+0000

internacional

brics

consejo de cooperación para los estados árabes del golfo (ccg)

rusia

la india

brasil

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0b/1157434672_0:82:2500:1488_1920x0_80_0_0_34c580df0777cc01e18db5cdbc2ff4fd.jpg

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo no suelen invitar a otros Estados a sus reuniones. Más raro aún es extender esta invitación a países geográficamente distantes, como es el caso de los tres invitados a esta reunión: Brasil, Rusia y la India.La invitación de los países fundadores del BRICS reveló el carácter de este evento de diálogo Sur-Sur y demostró, "sin ninguna duda, el creciente protagonismo de estos Estados a través de los BRICS, que han alcanzado una gran fuerza", comenta el profesor de la Universidad Federal de Pelotas y coordinador del Laboratorio de Geopolítica, Relaciones Internacionales y Movimientos Antisistémicos, Charles Penaforte.En cierto modo, el sur global es una versión del siglo XXI del movimiento de los no alineados durante la Guerra Fría. Por su parte, Oriente Medio "tiene la percepción clara de presentar una política exterior independiente que da prioridad al nuevo polo de poder que se está formando".Brasil y los países del Golfo: una cooperación más allá de lo económicoLos países del Consejo de Cooperación del Golfo son un importante socio comercial para Brasil: el año pasado la balanza comercial superó los 16.000 millones de dólares, con unas exportaciones de 9.300 millones de dólares y unas importaciones de 6.700 millones de dólares, según el ministerio de Exteriores del país.En este grupo, Arabia Saudita es, naturalmente, el país que más destaca por tener el mayor territorio y la mayor población. "Arabia Saudita es al Golfo, lo que Brasil es al Mercosur", afirma la experta.Así, la presencia de Brasil en la 161.ª Reunión Ministerial del Golfo no solo refuerza los lazos económicos del país con la Casa de Saúd, sino que también envía un mensaje a los demás países del Golfo de que Brasil quiere estrechar relaciones con todos en esta región.Brasil está atento a las inversiones de los fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, países que se dan cuenta de que se acerca el final de la era de los combustibles fósiles, comentó.Estas inversiones no solo pretenden diversificar la economía de los países, sino también crear empleo para los ciudadanos, ya que el crecimiento demográfico ha hecho imposible emplear a todos en la maquinaria estatal, subraya la investigadora.La experta detalla que si Brasil quiere establecer relaciones equilibradas con los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, tendrá que abordar el déficit comercial del lado del Golfo. "En otras palabras, Brasil tendrá que comprar más", resume.Más allá de la esfera económica, Ferabolli subraya que el acercamiento de Brasil a la región es muy significativo en el ámbito político, ya que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han sido invitados a formar parte de los BRICS, grupo de países en desarrollo que lideran la lucha por el multilateralismo.

https://noticiaslatam.lat/20240906/el-bloque-brics-se-fortalece-politicamente-porque-sus-miembros-respetan-sus-intereses-soberanos--1157313776.html

https://noticiaslatam.lat/20240910/brasil-bate-su-record-de-exportaciones-en-2024-como-refleja-esto-el-panorama-economico-del-pais-1157410421.html

la india

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brics, consejo de cooperación para los estados árabes del golfo (ccg), rusia, la india, brasil, 📈 mercados y finanzas