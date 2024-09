https://noticiaslatam.lat/20240924/corre-riesgo-planta-de-gas-natural-en-argentina-milei-se-queda-sin-su-inversion-mas-esperada-1157716301.html

Corre riesgo planta de gas natural en Argentina: ¿Milei se queda sin su inversión más esperada?

La empresa malaya Petronas desistió del proyecto para una planta de gas natural licuado en el sur argentino, una de las inversiones más esperadas por el... 24.09.2024, Sputnik Mundo

Una de las mayores inversiones que el Gobierno de Javier Milei esperaba que llegara a Argentina en los próximos años podría no concretarse luego de que la empresa energética malaya Petronas pusiera en duda su participación en un proyecto que podría alcanzar hasta los 30.000 millones de dólares en una planta de gas natural licuado (GNL).Las conversaciones para la inversión habían comenzado oficialmente en enero de 2024, cuando el propio ministro de Economía argentino, Luis Caputo, recibió en la Casa Rosada a directivos de Petronas. En ese momento, el Gobierno argentino informó que el objetivo del proyecto —que contaría con la participación de la estatal argentina YPF— sería la construcción de una planta que pudiera licuar el gas natural extraído del yacimiento Vaca Muerta con el objetivo de facilitar su exportación.De acuerdo a la información oficial, el proyecto implicaría inversiones de 10.000 millones de dólares en infraestructura, 20.000 millones de dólares para GNL y otros 20.000 millones de dólares hacer nuevos pozos en Vaca Muerta. La estimación era poder comenzar a producir en 2031, con una facturación estimada de 16.000 millones de dólares anuales por exportación del gas.Sin embargo, el negocio parece haber perdido atractivo para la empresa malaya. El periodista del diario Clarín Marcelo Bonelli informó que las posibilidades de que Petronas no prosiga con la inversión son de un 95%, en parte debido a la oportunidad de centrarse en proyectos en otras regiones pero también a partir de la situación económica del país.En diálogo con Sputnik, el ingeniero y experto en temas energéticos Eduardo Gigante consideró que esta decisión debe explicarse por "varios factores", pero consideró que el clima político imperante en la Argentina actual puede haber sido determinante para alejar las chances de concretar la inversión.Para el experto, un claro ejemplo es el cambio de sede del proyecto, que en un principio se instalaría en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, pero por orden del Gobierno nacional fue derivado a la localidad de Punta Colorada, provincia de Río Negro, al sur del país.Si bien el Gobierno justificó el cambio de localidad a que Río Negro había sido la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y Buenos Aires la había rechazado, desde la administración bonaerense interpretaron la decisión en el marco del enfrentamiento político entre Milei y el gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kiciloff.Gigante cuestionó que "se hayan llevado a la superficie discusiones que tienen que ser técnicas y no políticas". En ese sentido, sostuvo que la cuestión de cuál debía ser la mejor ubicación para la planta debió resolverse "puertas adentro" y basado estrictamente en cuestiones técnicas, alejadas de los enfrentamientos políticos entre el oficialismo y la oposición. "Están llevando a un terreno ideológico una inversión de 10.000 millones de dólares", lamentó el experto.Ligado a esto, Gigante señaló que el eventual alejamiento de Petronas también deja en evidencia que el RIGI, un régimen impulsado por el Gobierno de Milei para darle grandes facilidades tributarias a inversiones, "no es tan eficaz como se venía hablando".¿Un nuevo socio?A pesar del probable retiro de Petronas, la empresa argentina YPF buscó acallar rápidamente los rumores sobre un posible fracaso del proyecto, asegurando que buscará nuevos socios para poder hacer realidad la planta de GNL en Río Negro. De hecho, según informó Infobae, la petrolera estatal dio a luz el lunes 23 a una nueva empresa denominada Sur Inversiones Energéticas destinada a implementar proyectos de licuefacción de gas natural.Para Gigante, poder concretar la construcción de la planta sería "algo estratégico para Argentina" en función del nivel de producción de gas natural que el país sudamericano puede extraer de Vaca Muerta, considerado el segundo yacimiento de gas natural no convencional en el mundo.En ese sentido, consideró que Argentina tiene un gran potencial para colocar ese excedente en países vecinos como Chile, Bolivia o Brasil, a cuyos mercados puede acceder a través de gasoductos.De todos modos, Gigante no fue optimista en relación a la posibilidad de que el espacio que dejará Petronas pueda ser ocupado por otras empresas argentinas, debido a la magnitud de la inversión. Si bien las autoridades de YPF dejaron entrever la posibilidad de que el proyecto se concrete con participación de empresas argentinas, Gigante sostuvo que la magnitud del emprendimiento y "el Riesgo País argentino" lo hacen difícil. "Creo que es un intento de emparchar esta ida de Petronas pero lo veo muy difícil, son inversiones demasiado grandes y con demasiado riesgo", estimó.Gigante enfatizó que "no es tan sencillo encontrar un socio" para YPF en un emprendimiento de estas características y remarcó que Petronas "era un socio ideal" para impulsar el proyecto. Por eso, señaló que la salida de la empresa malaya podría retrasar considerablemente el emprendimiento, debido a que atraer a un nuevo socio "no se hace de un año para otro" y Argentina debería lograr consolidar una estabilidad política duradera.

