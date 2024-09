https://noticiaslatam.lat/20240923/rusia-no-realizara-pruebas-nucleares-si-eeuu-se-abstiene-de-tomar-tales-medidas-1157700308.html

Rusia no realizará pruebas nucleares "si EEUU se abstiene de tomar tales medidas"

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no realizará ensayos nucleares si Washington prescinde de hacerlo, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. 23.09.2024, Sputnik Mundo

El diplomático recordó que la infraestructura en la zona de pruebas nucleares del archipiélago ruso Novaya Zemlia se encuentra en estado de plena disposición, como respuesta a las acciones estadounidenses."No somos indiferentes a lo que sucede en esta región", señaló con respecto a las informaciones de que EEUU no tiene prisa por devolver los misiles de medio alcance desplegados en Filipinas durante los ejercicios militares.En este contexto, Riabkov señaló que Moscú se basa en las peores probabilidades en cuanto al despliegue de misiles estadounidenses de corto y medio alcance, porque no puede "esperar bondad y positivismo por parte de EEUU".El viceministro subrayó que Rusia tomará todas las medidas necesarias para crear contrapesos en el ámbito militar si los misiles estadounidenses de corto y medio alcance no son redesplegados desde Filipinas a EEUU.El pasado 15 de abril, el Ejército estadounidense desplegó por primera vez en Filipinas el sistema de misiles de alcance medio MRC Typhon en el marco de las maniobras de los dos países. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró en julio que la región de Asia y el Pacífico necesita paz y prosperidad, en vez de misiles de mediano alcance y confrontación.

