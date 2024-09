https://noticiaslatam.lat/20240919/el-papel-de-eeuu-en-ucrania-refleja-la-decadencia-del-orden-nuclear-en-el-mundo-1157611348.html

El papel de EEUU en Ucrania refleja "la decadencia del orden nuclear" en el mundo

Ante la presión de Ucrania para usar armamento de largo alcance de Occidente en sus ataques contra Rusia, las tensiones sobre un conflicto nuclear se agravaron... 19.09.2024, Sputnik Mundo

La revista señaló que el Gobierno de Estados Unidos está aprovechando su posición de poder después de la Guerra Fría para incrementar las tensiones sobre un conflicto nuclear. Entre las acciones más visibles se encuentra la decisión de la Administración Bush de retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002.El medio indicó que, aunque este se encontraba en vigor desde 1972, la Casa Blanca argumentó entonces que el acuerdo ya no era viable, porque "actores deshonestos" usaban misiles balísticos de mayor alcance como herramientas de "chantaje y coerción" contra Estados Unidos.Criticó incluso que el Gobierno de Estados Unidos use a Kiev como un medio de "costo bajo" para debilitar a "un rival geopolítico y obstáculo ideológico", mientras "mantiene llenas las arcas de los contratistas de defensa" y abre la posibilidad para la explotación de recursos naturales ucranianos.The American Conservative aseguró que medios que no son afines a Washington están advirtiendo que el país norteamericano podría aumentar su despliegue de armas nucleares, después de que concluyan las limitaciones existentes en un tratado bilateral de reducción con Rusia en febrero de 2026."La decadencia del orden nuclear bilateral posterior a la Guerra Fría ha convertido la escalada en Ucrania en una perspectiva arriesgada", agregó el medio. La revista retomó además lo publicado en el diario The New York Times sobre los cambios en la estrategia nuclear estadounidense, que buscan "centrarse en la rápida expansión del arsenal nuclear chino" y que pretender hacer frente a países como China, Rusia, Corea del Norte e Irán, identificados como estados con armamento nuclear. El 27 de agosto pasado, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó de "chantaje" las exigencias de Ucrania a la OTAN para emplear sus misiles Storm Shadow en ataques a Moscú y San Petersburgo.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el uso de armas occidentales de alta precisión y largo alcance contra Rusia supondrá una participación directa de los países de la OTAN en las operaciones militares en Ucrania. Esta implicación en el conflicto cambiará significativamente su esencia, significará que están en guerra con Rusia, detalló.El mandatario explicó que Ucrania no es capaz de atacar con armas modernas, de alta precisión y de largo alcance por sí misma sin la ayuda de los países de la OTAN. Por lo cual, actualmente, la OTAN no está discutiendo la posibilidad de dar a Kiev el permiso de asestar golpes contra Rusia, sino su involucración directa en el conflicto, indicó.

