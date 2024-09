https://noticiaslatam.lat/20240903/una-amenaza-silenciosa-los-puentes-de-eeuu-podrian-ser-otra-victima-del-cambio-climatico-1157257819.html

"Una amenaza silenciosa": los puentes de EEUU podrían ser otra víctima del cambio climático

"Una amenaza silenciosa": los puentes de EEUU podrían ser otra víctima del cambio climático

Sputnik Mundo

El calor extremo y las inundaciones provocadas por el calentamiento global están acelerando el deterioro de los miles de puentes que existen en Estados Unidos... 03.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-03T22:40+0000

2024-09-03T22:40+0000

2024-09-03T22:40+0000

internacional

sociedad

medioambiente

joe biden

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0e/1155466823_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_40987466672639a410a570de75f2e710.jpg

De acuerdo con el medio, al menos un par de estudios sugieren que los efectos del cambio climático están afectando los puentes de Estados Unidos de manera importante, tanto que podrían provocar el colapso de alrededor del 25% del total de ese tipo de estructuras para el año 2050.The New York Times destaca que una cuarta parte de los puentes de Estados Unidos se construyeron antes de 1960, por lo que requieren mantenimiento y, además, fueron diseñados y construidos hace décadas con materiales no pensados para soportar fuertes oscilaciones de temperatura, por lo que se hinchan y contraen ahora con rapidez, quedando debilitados.Mientras que un estudio publicado en la revista PLOS ONE sugiere que las temperaturas extremas derivadas del cambio climático podrían provocar el derrumbe de uno de cada cuatro puentes de acero de Estados Unidos en 2050. Para 2040, los fallos causados por el calor extremo podrían requerir reparaciones y cierres generalizados de puentes.Otra investigación publicada el año pasado en el medio Journal of Performance of Constructed Facilities revela que la exposición a nuevos niveles de calor extremo está provocando que el pavimento de los puentes estadounidenses se doble, mientras que las fuertes precipitaciones relacionadas con el cambio climático están aumentando el fenómeno de la “socavación de puentes” y la erosión de los sedimentos del suelo alrededor de los cimientos de los puentes.La Administración ha intentado solucionar el problema con la ley bipartidista de infraestructuras de 2021, que destinó 110.000 millones de dólares a la reparación y construcción de carreteras, puentes y otros grandes proyectos de transporte.Esa ley también incluye un programa pionero llamado PROTECT, que proporciona 7.300 millones de dólares a todos los estados para hacer que las instalaciones y las carreteras sean más resistentes a condiciones meteorológicas extremas.

https://noticiaslatam.lat/20240529/los-misteriosos-incendios-zombis-son-tanto-causa-como-efecto-del-calentamiento-global-1154339550.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, medioambiente, joe biden, eeuu