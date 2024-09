https://noticiaslatam.lat/20240923/la-onu-advierte-de-una-catastrofe-con-hizbula-e-israel-al-borde-de-una-guerra-a-gran-escala-1157693076.html

La ONU advierte de una "catástrofe" con Hizbulá e Israel al borde de una guerra a gran escala

La ONU advierte de una "catástrofe" con Hizbulá e Israel al borde de una guerra a gran escala

Los civiles del sur del Líbano dicen que sufrieron uno de "los bombardeos más intensos" desde que comenzó el enfrentamiento, según reportes. Al mismo tiempo... 23.09.2024, Sputnik Mundo

"Docenas de aviones de guerra" atacaron el sur del Líbano en la noche del 21 al 22 de septiembre. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron su ataque como "preventivo", apunta el artículo.En respuesta a la misteriosa cadena de explosiones de los bíperes de miembros de Hizbulá —que causaron más de 30 muertos, entre ellos civiles—, el grupo militante atacó la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, una de las creadoras de su sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. El movimiento libanés también declaró haber atacado la base aérea de Israel de Ramat David, cerca de la ciudad de Haifa.Las FDI no confirmaron el objetivo de los ataques del grupo militante, pero indicaron que los combatientes libaneses "habían golpeado más profundamente de lo habitual en territorio israelí", informa el medio estadounidense.Funcionarios internacionales expresaron su preocupación por el último intercambio de violencia en Líbano. Entre ellos estaba el jefe de la ONU, Antonio Guterres, quien declaró a la cadena CNN que temía "la posibilidad de que el Líbano se transforme en otra Gaza".Por su parte, la representante especial de la Misión de Asistencia de la ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, escribió que Oriente Medio está al borde de "una catástrofe inminente" y agregó que "no hay solución militar que dé más seguridad a ninguna de las partes".Los representantes de las FDI afirmaron que durante la noche del 21 al 22 de septiembre fueron disparados unos 150 proyectiles contra el territorio de Israel, reportó la emisora BBC. El informe añadió que miles de israelíes se cubrieron en refugios antiaéreos a consecuencia de ello, el ataque provocó daños en viviendas cercanas a Haifa.El 22 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el país asestaría a Hizbulá "una serie de golpes que nunca podría haber imaginado"."Las amenazas no nos detendrán. Estamos dispuestos a hacer frente a todas las posibles acciones militares", aseguró en respuesta el vicesecretario general de Hizbulá, Naim Qassem. "Hemos entrado en una nueva fase, a saber, un ajuste de cuentas abierto [con Israel]", manifestó durante el funeral de Ibrahim Aqil, un comandante de alto rango del grupo que murió el pasado 20 de septiembre en un ataque de las FDI en Beirut junto con un total de al menos 45 personas, incluidos niños.La embajada estadounidense en Beirut también instó a los ciudadanos de EEUU que se encuentren en el Líbano a abandonar el país mientras existan opciones comerciales.Las tensiones entre Israel y Líbano se intensificaron tras los ataques de represalia israelíes en la Franja de Gaza en octubre de 2023. Desde entonces, Hizbulá y las FDI intercambian fuego transfronterizo casi diariamente.

