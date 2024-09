https://noticiaslatam.lat/20240923/el-gobierno-libanes-afirma-que-el-pais-cuenta-con-reservas-alimentarias-para-6-meses-1157707799.html

El Gobierno libanés afirma que el país cuenta con reservas alimentarias para 6 meses

Sputnik Mundo

BEIRUT (Sputnik) — El Líbano cuenta con reservas de alimentos para unos seis meses y no corre ningún riesgo en cuanto a su seguridad alimentaria, declaró el... 23.09.2024

"Tenemos suficientes suministros de alimentos para varios meses, más volúmenes están en camino al país. Si no hay problemas con las importaciones y exportaciones, las reservas de alimentos serán suficientes para seis meses", informó el Gobierno citando al ministro libanés de Economía, Amin Salam.El titular destacó que su cartera se mantiene en contacto constante con las grandes cadenas minoristas y con los distribuidores, monitoreando la implementación del plan de distribución de alimentos en aquellas regiones donde hay mayor afluencia de desplazados internos del sur del país.Por su parte, el Ministerio de Salud del Líbano anunció que los hospitales del sur y el este suspenderían las cirugías que no sean urgentes para poder atender a los heridos en los intensos ataques israelíes.Desde la madrugada de este 23 de septiembre, aviones israelíes llevan lanzando ataques masivos contra decenas de localidades en el sur y el este del Líbano, causando cientos de víctimas mortales y heridos.Las tensiones entre el Líbano e Israel se intensificaron después de que el ejército israelí atacara el pasado 30 de julio una casa residencial en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, destruyendo por completo el edificio. Entre los muertos se encontraba el alto comandante de la milicia chií libanesa Hizbulá Fuad Shukr.Los días 17 y 18 de septiembre, en distintas partes del Líbano se produjeron explosiones de bíperes, que dejaron más de 37 muertos y casi 3.000 heridos, de acuerdo con los datos oficiales. Hizbulá y las autoridades libanesas acusan de esas explosiones a Israel, que no ha confirmado ni negado hasta ahora su implicación.El 20 de septiembre, el ejército israelí lanzó "un ataque selectivo" contra la periferia sur de Beirut en el que fueron eliminados Ibrahim Aqil y otros 15 militantes de Hizbulá, entre ellos miembros de la cadena de mando de la Fuerza Radwan.Los militares israelíes continuaron sus ataques los días 21 y 22 de septiembre. Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés, la cifra de personas que perdieron la vida durante los recientes ataques aéreos de Israel contra asentamientos en el sur del Líbano superó los 270, y la de heridos, los 720.

