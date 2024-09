https://noticiaslatam.lat/20240922/amlo-critica-otra-vez-a-zedillo-convirtio-las-deudas-privadas-de-unos-cuantos-en-deuda-publica-1157674617.html

AMLO critica otra vez a Zedillo: "Convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública"

AMLO critica otra vez a Zedillo: "Convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a criticar al exmandatario Ernesto Zedillo, a quien acusó de endeudar al país para salvar el...

"Cuando el Fobaproa, cuando la crisis económica que enfrentó (Ernesto) Zedillo (1994-2000), lo que hizo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Por qué no rescató al que le fue mal con su pequeño negocio, con su taller? ¿Por qué no rescató al obrero? ¿Por qué no rescató al campesino?", restregó el actual presidente durante su visita a Oaxaca este 21 de septiembre. Recientemente, los choques entre el expresidente y López Obrador se han intensificado luego de que Zedillo criticara la reforma al Poder Judicial impulsada por el actual Gobierno federal. "Es una venganza brutal la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder", aseveró Zedillo. Al respecto, el pasado 17 de septiembre, el mandatario mexicano sentenció que los dichos de Zedillo "son de risa. [Tanto Zedillo como los opositores al Gobierno mexicano] hacen el ridículo, pero no pasan de ahí. No llaman a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo". De igual forma, el mandatario mexicano dijo que, a pesar de tener ideas distintas, el bloque opositor mexicano "actúa de manera responsable".

