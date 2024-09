https://noticiaslatam.lat/20240921/rusia-descarta-participar-en-la-segunda-cumbre-de-paz-sobre-ucrania-1157672841.html

Rusia descarta participar en la segunda 'cumbre de paz' sobre Ucrania

Rusia descarta participar en la segunda 'cumbre de paz' sobre Ucrania

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no participará en la segunda 'cumbre de paz' sobre Ucrania, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. 21.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-21T22:27+0000

2024-09-21T22:27+0000

2024-09-21T22:27+0000

internacional

rusia

ucrania

maría zajárova

volodímir zelenski

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/03/1155184563_0:104:3271:1943_1920x0_80_0_0_e56e4f734d533a193ce6c2688201e655.jpg

La funcionaria del país euroasiático hizo estas declaraciones en referencia a los planes del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para celebrar el próximo noviembre un segundo evento de este tipo, al cual prevé invitar a Rusia. Para la portavoz, estas reuniones no tienen nada que ver con el proceso de paz y solo procuran promover la fórmula de Zelenski como la única opción para resolver el conflicto. Kiev, resaltó, busca lograr el apoyo de la mayoría mundial y, en su nombre, "presentar a Rusia un ultimátum de rendición". Zajárova aseguró al mismo tiempo que Moscú sigue dispuesto a examinar "propuestas verdaderamente serias que tengan en cuenta la situación sobre el terreno y las realidades geopolíticas", así como la iniciativa de paz del presidente Vladímir Putin formulada el 14 de junio. "Es imposible lograr una solución justa y duradera sin Rusia y sin tener en cuenta sus intereses", manifestó la diplomática. Los días 15 y 16 de junio, Suiza celebró una conferencia sobre Ucrania cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock. Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistieron a este encuentro. Si bien Suiza no invitó a Rusia, Moscú informó que no participaría en la cumbre en ningún caso. Según el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20240921/zelenski-anuncia-los-preparativos-para-las-negociaciones-con-rusia-1157668279.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, maría zajárova, volodímir zelenski, política