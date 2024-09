https://noticiaslatam.lat/20240921/cuentos-de-hadas-que-tan-creibles-son-las-versiones-que-vienen-de-eeuu-sobre-ataques-al-libano-1157650459.html

"Cuentos de hadas": ¿qué tan creíbles son las versiones que vienen de EEUU sobre ataques al Líbano?

Una fuente de inteligencia le dijo el jueves a ABC News que Israel planeó los recientes ataques con dispositivos electrónicos explosivos durante muchos años, utilizando compañías fantasma y "múltiples capas" de inteligencia y activos que hacían pasar como una compañía legítima, y que algunos de los involucrados dijeron no saber para quien estaban trabajando realmente. Las fuentes también sugirieron que los explosivos fueron colocados en los bíperes manipulados junto a un interruptor remoto. Por otro lado, tres fuentes que afirmaron haber sido informadas de la operación, le dijeron a The New York Times que la inteligencia israelí había creado al menos tres empresas fantasma para la producción de los bíperes, incluida la ahora descubierta BAC Consultating, basada en Budapest. Popov dice que gran parte —si no es que toda— de la serie de revelaciones que ahora están reportando los medios sobre las explosiones en el Líbano son un invento en colaboración con el Mosad para permitir que la agencia de inteligencia israelí "cubra sus huellas y proporcione una pista falsa pero plausible. Así lo percibo desde un punto de vista operativo", afirmó.En cuanto a la afirmación de 15 años de planificación, esto es obviamente falso, dijo el veterano del FSB, agregando que no entiende de ninguna manera la lógica detrás de tales "cuentos de hadas".Eso no quiere decir que no sean posibles en el trabajo de inteligencia operaciones que se prolonguen durante 5, 10 o 20 años, explicó Popov, poniendo como ejemplo una operación de la KGB que alimentó a la NSA y a la inteligencia de Alemania Occidental con información falsa durante aproximadamente una década, después de descubrir que la OTAN había interceptado un canal de comunicaciones entre la Unión Soviética y Alemania Oriental. Pero es una historia diferente para las operaciones que involucran tecnología, añadió, señalando que desde un punto de vista técnico, tanto las características de los buscapersonas como las frecuencias de radio en las que operan cambian durante un periodo de tiempo más largo.¿Qué tan difícil fue realizar el ataque de buscapersonas?Desde un punto de vista técnico, inventar el complot de los buscapersonas no fue una ciencia espacial, dijo Popov. Entre sus requisitos se encontraba un conocimiento detallado de las necesidades de equipos de Hizbulá y qué compras planea realizar, para determinar qué elementos pueden intercambiarse por dispositivos manipulados y en qué etapa.En cuanto a la manipulación de equipos, se trata de una herramienta probada y eficaz que utilizan las agencias de espionaje desde hace muchos años.Lo mismo se aplica al Mosad, dijo el oficial de inteligencia ruso, señalando que la agencia de espionaje israelí ha estado utilizando tácticas basadas en la tecnología desde al menos la década de 1970, cuando comenzó a utilizar teléfonos llenos de explosivos para llevar a cabo ataques asesinos.Otra posibilidad es que el equipo fuera manipulado en las fábricas que los elaboraban, dijo Popov, "pero esto sería muy problemático desde la perspectiva de la filtración de información", particularmente si los trabajadores de una fábrica hacen preguntas sobre la llegada de nuevos empleados sospechosamente poco comunicativos. En cuanto a la colocación de los explosivos, la opción más sencilla habría sido incrustarlos en las baterías, dijo Popov."Eso es lo que yo habría hecho. Es la opción más sencilla (...) Esto no supone ningún problema. Ni siquiera se trata de algo del nivel de inteligencia, sino del nivel de una persona que puede reparar su coche con sus propias manos", subrayó el oficial del FSB."Si yo estuviera en el lugar de Hizbulá, si estuviera ordenando algo, antes de hacerlo, haría que mi gente echara un vistazo a la situación en el sitio de producción, o buscaría una instalación de producción donde mis posiciones operativas ya estuvieran en su lugar para indicar cómo van las cosas y compruebe si de repente hay nuevos empleados con pelo corto trabajando allí. Eso es señal de que algo anda mal", añadió el veterano del FSB.En cuanto al método de explosión, Popov especula que se basó en un temporizador diseñado para sonar todo a la vez, o mediante un impulso que activaba los buscapersonas y otros dispositivos electrónicos para detonar.El hecho de que una serie de dispositivos electrónicos, algunos de ellos no equipados con ningún receptor de radio, desde baterías solares y de automóviles hasta scooters eléctricos, lectores de huellas dactilares e intercomunicadores, también hayan sido destruidos en los ataques terroristas de esta semana en el Líbano, lleva a Popov a creer que estuvo involucrado un temporizador, lo que indica que ya existe una estrategia que sin duda incluirá otras acciones de seguimiento.El veterano ruso no descarta que estas explosiones secundarias constituyeran una "operación de desvío" de los autores destinada a "encubrir su rastro" e impedir a los investigadores descubrir la verdadera naturaleza del complot y sus detalles.

