https://noticiaslatam.lat/20240919/eln-niega-ruptura-de-proceso-de-paz-con-el-gobierno-de-colombia-1157621869.html

El ELN niega ruptura de proceso de paz con el Gobierno de Colombia

El ELN niega ruptura de proceso de paz con el Gobierno de Colombia

Sputnik Mundo

BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) considera que el proceso de paz con el Gobierno no se ha roto, pese al anuncio... 19.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-19T14:51+0000

2024-09-19T14:51+0000

2024-09-19T15:13+0000

américa latina

colombia

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

política

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/07/04/1127744453_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_f6cf4d4386f5625418e6846136ab2550.jpg

El líder del ELN consideró que se pueden desarrollar conversaciones de paz, pese a que existan enfrentamientos."Incluso en medio de operaciones militares, los procesos de paz pueden seguir, eso lo han hecho diferentes gobiernos en varios momentos y ahora no puede ser la excepción", afirmó García.Asimismo, explicó que el proceso de paz con el Gobierno "está congelado debido a incumplimientos de acuerdos" por parte del Ejecutivo que preside Petro."El ELN dio un compás de espera en un intento por recomponer el cese al fuego, que no pudo prorrogarse", agregó.Poco antes, el presidente Petro anunció que el proceso de paz con el ELN estaba "prácticamente" cerrado, luego de un ataque contra soldados del Ejército colombiano atribuido al grupo armado."Hoy nos enfrentamos a un hecho dramático, repetido en nuestros últimos años: una volqueta cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, según los datos que tengo, puesta por el ELN, con quienes estábamos conversando de paz. Esto es una acción que, prácticamente, cierra un proceso de paz con sangre", declaró el mandatario durante un evento en la casa presidencial.El ataque, realizado con cilindros explosivos lanzados desde una volqueta, causó graves daños en la infraestructura de la base militar y afectó áreas civiles cercanas, incluida una escuela.El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, aseguró que no hay duda de que el ELN estuvo detrás de este ataque.

https://noticiaslatam.lat/20240918/combate-a-las-drogas-o-control-que-papel-ha-jugado-el-aparato-militar-de-eeuu-en-america-latina-1157594895.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, política, seguridad