Rusia responderá si Occidente permite atacar el interior ruso con misiles de largo alcance

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia dará una respuesta dura si los países occidentales, Estados Unidos y el Reino Unido, entre ellos, autorizan a Kiev a atacar los... 14.09.2024

El 12 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió a la OTAN que los ataques ucranianos con armas de este bloque contra el interior del territorio ruso significarían que los países de la Alianza Atlántica están en guerra con Rusia.La participación directa de la OTAN, enfatizó Putin, cambia la esencia misma del conflicto.El 11 de septiembre, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, señaló que había conversado con su homólogo ucraniano, Andréi Sibiga, y con Volodímir Zelenski, sobre el lanzamiento de misiles de largo alcance hacia el territorio ruso.Varios expertos alertaron que un choque directo entre Rusia y la OTAN, ambos con arsenales nucleares, tendría consecuencias impredecibles para el mundo.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Ucrania es apoyada militarmente por 32 países del bloque bélico, liderado por EEUU e integrado por la mayoría de los países de la Unión Europea.Los misiles de mediano alcance estadounidenses en JapónRusia dará una respuesta integral, incluida militar, al posible despliegue de misiles estadounidenses de mediano alcance en Japón, declaró asimismo Riabkov.El vicecanciller recordó que Moscú "les ha dado muchas oportunidades para evitar este tipo de escalada" e indicó que la moratoria rusa sobre el despliegue de los sistemas correspondientes sigue vigente.La falta de una alternativa a la reacción "material, militar y técnico-militar [rusa] debería ser clara para quienes continúan los juegos de suma cero en Washington, Tokio y otras capitales", subrayó.Previamente, la secretaria del Ejército de EEUU, Christine Wormuth, afirmó que la parte estadounidense está interesada en desplegar en territorio japonés misiles terrestres de mediano alcance, prohibidos por el Tratado INF de misiles de mediano y corto alcance, que Washington abandonó en 2019.La cooperación con IránDe acuerdo con el titular, la cooperación entre Rusia e Irán no representa peligros para la seguridad de terceros países.Entre los ámbitos de colaboración, el vicecanciller ruso indicó la política, economía y transporte.En cuánto a la cooperación técnico-militar con Teherán, Moscú pidió a Washington que no interfiera en los asuntos ajenos y lidie con "sus propios problemas".La cadena estadounidense CNN comentó el pasado 6 de septiembre, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que Irán supuestamente entregó a Rusia misiles balísticos de corto alcance para atacar a Ucrania.El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kanaani, por su parte, rechazó estas informaciones.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también las negó, indicando que "no siempre este tipo de información es cierta".Varios países occidentales afirmaron en más de una ocasión que Irán suministra drones a Rusia para su operación militar en Ucrania. Por su parte, Moscú y Teherán han negado reiteradamente esas acusaciones.

