El ministro de Salud libanés indica que se había esperado más víctimas tras los ataques israelíes

El ministro de Salud libanés indica que se había esperado más víctimas tras los ataques israelíes

Dadas las hostilidades en Gaza, el Líbano estaba preparado para un gran número de víctimas, señaló a Sputnik el ministro de Salud del Líbano, Firas Abiad... 19.09.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, después de las explosiones, 90 hospitales comenzaron a recibir pacientes inmediatamente, se utilizaron 1.100 ambulancias para transportar a los heridos. Además, no hubo problemas para trasladar a las víctimas desde el sur del Líbano hasta el norte del país, aseguró el dirigente, alegando que el Ministerio "siempre se prepara para lo peor".A pesar de la crisis económica que atraviesa el país, el sistema sanitario libanés está demostrando su fortaleza y capacidad para hacer frente a las crisis, resaltó Abiad. Aun así, puso de relieve que se necesita aumentar los suministros médicos para prepararnos ante una posible escalada. Agradeció a los países que apoyaron al pueblo libanés tras los ataques, en particular, Irak, Turquía, Siria, Egipto, Jordania e Irán.El político hizo hincapié en que "estos ataques son contrarios a todas las leyes internacionales, ya que muchos de los heridos son civiles y no combatientes o soldados". Sin embargo, en su opinión, Israel no distingue entre ellos, por lo que el primer ministro Najib Mikati pidió al Ministerio de Exteriores que presentara una denuncia y también exigió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya reunión se espera en un futuro próximo.El 17 de septiembre, se produjo un ataque masivo contra buscapersonas de la marca taiwanesa Gold Apollo, en distintas zonas del país. Como consecuencia, murieron 12 personas, entre ellas un niño de 11 años y una niña de 8, y unas 2.750 resultaron heridas. El día siguiente, al menos 20 personas fallecieron y más de 450 resultaron heridas en el Líbano por explosiones de walkie-talkies y otros dispositivos de comunicación.Una fuente libanesa de alto rango responsabilizó a la agencia de espionaje israelí, el Mosad, por la colocación de explosivos dentro de los dispositivos de comunicación usados por los militantes. Los bíperes habían sido traídos a Líbano a principios de este año, según varias fuentes.

