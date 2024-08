https://noticiaslatam.lat/20240815/sensibilidades-decrecientes-la-formula-con-la-que-el-mercosur-busca-avanzar-hacia-china-1156836569.html

"Sensibilidades decrecientes": la fórmula con la que el Mercosur busca avanzar hacia China

"Sensibilidades decrecientes": la fórmula con la que el Mercosur busca avanzar hacia China

Sputnik Mundo

Con Uruguay a la cabeza, el Mercosur reactivó un mecanismo de diálogo directo con China, buscando avanzar hacia un acuerdo que también incluya cooperación e... 15.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-15T01:09+0000

2024-08-15T01:09+0000

2024-08-15T01:09+0000

economía

mercosur

uruguay

hua chunying

china

argentina

brasil

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0c/07/1133288088_0:75:3379:1975_1920x0_80_0_0_0b32c8810790ac6ec7e0e1b6480182d3.jpg

Aprovechando la presidencia pro témpore del Mercosur, el Gobierno uruguayo convocó en Montevideo a la VII Reunión del Mecanismo de Diálogo entre los Estados Parte del Mercosur y la República Popular de China. La instancia, que no se realizaba desde el año 2018, es destacada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou como una demostración de la importancia que el país le dará durante este semestre a avanzar en un acuerdo entre el bloque sudamericano con el gigante asiático.Además de representantes de las cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el encuentro contó con la presencia de la viceministra de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. Luego del foro, el vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni, destacó la intención de avanzar en pasos "tangibles" y de organizar esta etapa del diálogo con Pekín en virtud de "temas de sensibilidades decrecientes", procurando hacer avances en temas de "cooperación e inversiones" mientras el diálogo no progresa en cuanto al acceso a mercados.Bajo esa premisa, la delegación china se retiró de la reunión con el "compromiso" de presentar al Mercosur una hoja de ruta con los puntos en los que sí se podrían avanzar, de cara a una nueva convocatoria del mecanismo prevista recién para 2025.En diálogo con Sputnik, el magíster uruguayo en Política Internacional Nicolás Pose consideró que, con la convocatoria, Uruguay logró "enviar una señal al Mercosur de que quiere poner a China en el centro de la agenda". En efecto, la reactivación del diálogo hacia un posible acuerdo comercial con Pekín había sido señalada como una de las prioridades de la presidencia pro témpore uruguaya desde antes de asumirla en julio pasado.Para el analista, uno de los puntos importantes que dejó el encuentro está en el concepto de "sensibilidades decrecientes" acordado por las partes y que puede permitir eludir el escollo de la negativa de Argentina y Brasil a quitar aranceles y evaluar acuerdos en otros puntos.Pose señaló que, si bien Argentina y Brasil pueden no estar listos para una quita de aranceles, sí tienen "muchos incentivos para tener una agenda propositiva con China en múltiples dimensiones". En ese sentido, enfatizó la importancia de "no confundir" la negociación de un acuerdo comercial concreto con "la relación bilateral en su conjunto" que sí podría estrecharse en el diálogo entre Pekín y Montevideo.También consultado por Sputnik, el analista internacional Carlos Luján coincidió en que, si bien los términos estrictamente comerciales del acuerdo pueden parecer más difíciles de negociar, el Mercosur podría demostrarle a China que "la región está lista para acentuar la cooperación en términos de innovación tecnológica".En efecto, el experto defendió la necesidad de pensar la relación entre el Mercosur y China "con cabeza del siglo XXI y no del siglo XX", de manera de priorizar la cooperación y las inversiones antes que el mero intercambio de bienes que, en el caso del Mercosur, muchas veces son primarios. "Podemos imaginarnos que en el día de mañana haya un centro de computación cuántica en San Pablo, un laboratorio de investigación en inteligencia artificial en Montevideo y una fábrica de microchips en Buenos Aires", imaginó el experto.¿Celos europeos?Luján defendió la importancia de negociar con China en el marco de una "reconfiguración del mundo hacia el multipolarismo", un contexto en el que "dejar de vincularse con uno de los grandes polos mundiales no parece sensato". En ese sentido, consideró que el bloque debe aprovechar la sintonía entre Brasil y China a la interna de los BRICS y respetar la existencia de "diferentes velocidades" que pueden tener Argentina, alineada actualmente a la política exterior de EEUU, y Paraguay, con férreas relaciones con Taiwán.Para Luján, el propio contexto multipolar puede hacer que, incluso, avanzar en un acuerdo con China incremente las posibilidades de destrabar las negociaciones con la Unión Europea, con quien el bloque sudamericano sigue sin poder lograr cerrar un acuerdo definitivo.

https://noticiaslatam.lat/20240813/brasil-afirma-que-el-mercosur-tiene-mucho-para-hacer-en-conjunto-con-china-1156789154.html

https://noticiaslatam.lat/20240710/antes-solo-mirabamos-hacia-el-norte-panama-surge-como-un-socio-clave-para-el-mercosur-1156024787.html

uruguay

china

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

mercosur, uruguay, hua chunying, china, argentina, brasil, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis