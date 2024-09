México pide "igualdad y respeto" en sus vínculos con EEUU y Canadá

https://noticiaslatam.lat/20240918/mexico-pide-igualdad-y-respeto-en-sus-vinculos-con-eeuu-y-canada-1157608316.html

Antes de la aprobación de la reforma por mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores y por una veintena de congresos estatales, los embajadores de Estados Unidos y de Canadá en México, Ken Salazar y Graeme C. Clark, afirmaron que la reforma podría dañar las relaciones con el país latinoamericano.La reforma, publicada el domingo pasado el diario oficial de la federación de México, plantea, entre otras cosas, la elección por voto popular de los más de 1700 jueces, magistrados y ministros del poder judicial en México.La embajada de EEUU en México dijo que le "preocupa mucho que la elección popular de los jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca al poder judicial del gobierno de México" en una declaración emitida el 23 de agosto pasado luego de declaraciones en mismo sentido de Salazar y de Clark que provocaron que el presidente AMLO declarara una "pausa" en las relaciones con ambos representantes diplomáticos.En su mensaje de este martes ante 86 embajadores acreditados en el país, Bárcena dijo que la cancillería está convencida de que la guerra y el conflicto no son la mejor manera de resolver las diferencias ideológicas y económicas.La titular de la Cancillería destacó que hoy México vive una transformación y reconoció "la sensibilidad y el respeto que ustedes dedican a entender nuestro proceso transformador, un movimiento popular, un movimiento humanista que se convirtió en gobierno por la vía pacífica y democrática en julio de 2018"."Nuestro proyecto se basa en la convicción de que la justicia social es la base del progreso y que la solidaridad es la mejor vía para construir sociedades prósperas. Buscamos un cambio, una revolución de las conciencias, una manera de ejercer el poder de manera distinta, una forma de eliminar privilegios, privilegios que niegan derechos y por eso planteamos una política económica moral, respetuosa tanto de la dignidad humana como qué decir del medio ambiente, hacia donde yo voy", dijo Bárcena, quien será la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales."Sabemos que la paz no descansa en la fuerza, sino en el derecho y en el bienestar. Tenemos la consigna de demostrar, con hechos y cifras, que la política cuando se pone al servicio de la mayoría logra resultados que otras posturas políticas considerarían imposibles", añadió la canciller.

