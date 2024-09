https://noticiaslatam.lat/20240917/vicepresidenta-venezolana-eeuu-usa-sanciones-como-herramienta-de-politica-exterior-1157565458.html

Vicepresidenta venezolana: "EEUU usa sanciones como herramienta de política exterior"

Vicepresidenta venezolana: "EEUU usa sanciones como herramienta de política exterior"

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró este lunes 16 de septiembre que Washington ha convertido la guerra económica en el principal recurso de...

La vicepresidente mencionó que Rusia es el país más sancionado y que en solo un año le impusieron más de 15.000 medidas ilícitas. "Sin duda alguna, los bloqueos contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán, China, Rusia, Corea del Norte, contra las 30 naciones que están siendo bloqueadas ilegítimamente, constituyen delitos de lesa humanidad", comentó. De igual manera, Rodríguez criticó que EEUU busque controlar la economía de su país con licencias relacionadas con el sector energético en esa nación caribeña. Al respecto, reiteró que la administración del presidente Joe Biden incumplió con el acuerdo firmado entre Caracas y Washington en Catar para el levantamiento total de las sanciones. Por otra parte, la vicepresidenta opinó que el Grupo de los Siete (G7) ha perdido la hegemonía tras el surgimiento de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). "Ya el G7 quedó atrás (…) Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, países que se han ido sumando al bloque de los BRICS y otros, tienen modelos distintos, no es el norte global, no es Estados Unidos y Occidente", indicó. Asimismo, la alta funcionaria consideró que, con la imposición de sanciones, EEUU no respeta el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

