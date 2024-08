https://noticiaslatam.lat/20240818/de-zorro-y-de-cesar-las-encarnaciones-que-hicieron-de-alain-delon-el-eterno-galan-del-cine-frances-1156906330.html

De Zorro y de César: las encarnaciones que hicieron de Alain Delon el eterno galán del cine francés

El legendario actor francés Alain Delon murió a la edad de 88 años.

En memoria de la leyenda del cine europeo, Sputnik recuerda sus principales papeles y sus mejores películas.1. 'Rocco y sus hermanos' (1960)La historia empieza cuando la viuda Rosaria Parondi, huyendo de la miseria de su tierra natal, llega con cuatro de sus hijos al moderno Milán para reunirse con su hijo mayor, Vincenzo. Los cinco hermanos, Vincenzo, Simone, Rocco (Alain Delon), Ciro y Luca luchan de formas diferentes por intentar adaptarse a la impersonal sociedad de una gran ciudad. Sin embargo, la familia, antaño muy unida, ya no puede presumir de sus antiguas relaciones. Rocco está en conflicto con su hermano Simone. La causa de la discordia es una chica de la que ambos están enamorados.Es la primera de las dos colaboraciones entre Alain Delon y el maestro del cine italiano Luchino Visconti sobre una dramática historia familiar. Esta obra está ampliamente considerada como uno de los mejores papeles del actor en su carrera.2. 'El tulipán negro' (1964)El apuesto aristócrata Guillermo De Saint Preux (Alain Delon) roba a los ricos y ayuda a los pobres. A veces, sin embargo, lo hace en beneficio propio. Antes de una visita a su víctima, le envía una marca: un tulipán negro. Y luego se presenta, con una máscara negra. Todos los ricos esperan capturar al misterioso vengador y revelar su nombre. Al mismo tiempo, su hermano gemelo, Julián De Saint Preux (Alain Delon), es todo lo contrario. Es educado y pacífico, le gusta filosofar. Sin embargo, en un momento difícil acude al rescate de su hermano.La obra en sí contribuyó a la demostración de las habilidades profesionales del actor: Alain interpreta no solo al conde reencarnado, sino también a su hermano gemelo, lo que, por supuesto, complica la tarea del actor. Esta no sería la última vez que Delon se pusiera una máscara negra: en 1975, protagonizó El Zorro.3. El silencio de un hombre (1967)Jef Costello (Alain Delon) es un asesino a sueldo. Es desconocido para la sociedad, nunca ha sido juzgado, mata sin dejar rastro y siempre proporciona una coartada. Cuando tiene que matar al jefe de un club de jazz se cruza con una pianista, quien luego lo exculpará ante los investigadores. La Policía, aunque convencida de su culpabilidad, se esfuerza por desenmascararlo.La película dejó una huella indeleble en la cultura popular: el director Nicolas Winding Refn se inspiró en ella para Drive, al igual que Jim Jarmusch para Ghost Dog: El camino del samurái y la cantante Madonna rindió homenaje al personaje de Delon con una canción titulada Beautiful Killer en 2012. 4. 'La piscina' (1969)El escritor Jean-Paul Leroy (Alain Delon) y su novia Marianne (Romy Schneider) pasan el verano en Saint-Tropez, en la villa de unos amigos con una gran piscina. Las idílicas vacaciones se ven empañadas cuando reciben una llamada de Harry, un viejo amigo de Jean-Paul que viaja por la Costa Azul hacia Milán con su hija Penélope. Marianne fue amante de Harry, por lo que se espera que surjan tensiones entre los hombres, que desembocarán en la muerte de uno de ellos.En el papel femenino principal, Delon llamó a su exnovia Romy Schneider. Esta obra, sin embargo, no será recordado por la actuación sexualizada de examantes, sino por el caso de Stevan Markovic. Desconocidos mataron al guardaespaldas de Delon al final de la producción y la Policía considerará culpable al actor durante mucho tiempo.5. 'El Zorro' (1975)La historia tiene lugar en una provincia sudamericana. Don Diego de la Vega (Alain Delon) se presenta como el nuevo y pusilánime gobernador de la colonia de Nueva Aragón, tras suplantar a su amigo Miguel poco antes de que este muriera asesinado por orden del coronel Huerta. Vestido con capa, sombrero y máscara negros, se presenta disfrazado del Zorro (que según las creencias locales, este es el nombre del espíritu del zorro negro que traerá la libertad al pueblo) y castiga a los jueces deshonestos.La película se hizo en parte porque a Alain Delon le había gustado su papel en El tulipán negro. El rodaje comenzó en julio de 1974 en España y la mayor parte del equipo técnico era de Italia. Algunos trabajos de estudio se realizaron en Roma. El largo duelo de espadas del final de la película se inspiró en Scaramouche (1952).Sin embargo, la filmografía del actor incluye un centenar de obras. También es recordado por sus papeles en A pleno sol, El eclipse, El gatopardo, Círculo rojo, El otro señor Klein, Teheran 43, Astérix en los Juegos Olímpicos, etc.

