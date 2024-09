https://noticiaslatam.lat/20240914/la-polarizacion-no-se-supera-con-su-muerte-peru-y-el-fujimorismo-sin-alberto-fujimori-1157505153.html

"La polarización no se supera con su muerte": Perú y el fujimorismo sin Alberto Fujimori

"La polarización no se supera con su muerte": Perú y el fujimorismo sin Alberto Fujimori

La muerte tomó al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) como virtual candidato presidencial por Fuerza Popular, el partido fundado por su hija Keiko, para las elecciones previstas para 2026. Por tanto, su desaparición física abre no solo la interrogante sobre si su hija tomará su lugar en la papeleta, sino sobre cómo se reconfigurará el fujimorismo ya sin la presencia de su máximo referente.Cuando en el mes de julio de 2024 Keiko Fujimori anunció oficialmente que su padre, a sus 86 años, sería el candidato presidencial de Fuerza Popular, también confirmó que ella no buscaría nuevamente la primera magistratura, honor que le fue esquivo en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Sin Alberto en la contienda, Keiko podría volver a tomar el primer lugar en busca de la Presidencia peruana por cuarta vez.En diálogo con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena apuntó que, si bien la inscripción de Alberto Fujimori como candidato había generado "mucha expectativa" en algunos sectores, la posibilidad de que se instrumentara realmente era visto como poco probable por analistas debido a la fragilidad de su salud y el tiempo que resta antes de los comicios.La reconciliación política entre el expresidente y su hija plasmada en una probable fórmula presidencial par 2026 terminaba, según Requena, "favoreciendo a Keiko" y reforzando la idea de que Fuerza Popular es la agrupación política que "oficialmente reivindica al fujimorismo". Para el analista, dependerá de las acciones que tome Keiko Fujimori de aquí en más "poder retener a esa gente que estaba decepcionada de sus pasos como líder".Alberto Fujimori en la política peruana actualPara Requena, es probable que Keiko Fujimori asuma la candidatura presidencial por Fuerza Popular y busque utilizar a la figura de su padre como un ícono de su campaña y de cohesión del fujimorismo. De todos modos, remarcó que la imagen del expresidente todavía es de las cuestiones "polarizantes" entre los peruanos más politizados.El experto puso como ejemplo el debate que se produjo inmediatamente conocida la noticia del deceso del exmandatario sobre si correspondía que el octogenario fuera velado con honores de Estado, luego de haber promovido un golpe de Estado al cerrar el Congreso en 1992 y ser acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión.En ese marco, Requena consideró que a Keiko Fujimori le será difícil "persuadir al votante independiente o a ese que puede pedir mano dura pero aún ve con cierta desconfianza a Keiko Fujimori".Lo más probable es que, opinó el analista, la reivindicación de Alberto Fujimori sirva a Keiko para "consolidar al núcleo duro del fujimorismo pero no más allá de eso". Además, subrayó, existe en el Perú actual "un grueso de gente que va desde el centro a la centroderecha" que, si bien no se identifica como fujimorista, está conforme con "preservar algunas de las reformas de la década de 1990, sobre todo en lo económico y las disposiciones de la Constitución de 1993"."Quizás no le ponen el nombre y el apellido de Alberto Fujimori pero quieren preservar lo que se conoce como el modelo fujimorista. Incluso hay entre ellos algunos que fueron opositores a Fujimori y ahora no dejan de estar de acuerdo con muchos pasos económicos que se dieron", apuntó, en relación a las políticas de retracción del Estado en la economía o mayor independencia del Banco Central peruano.

