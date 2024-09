https://noticiaslatam.lat/20240913/rusia-es-el-principal-proveedor-de-gas-a-serbia-si-a-europa-no-le-gusta-es-su-problema-1157467123.html

Rusia es el principal proveedor de gas a Serbia, "si a Europa no le gusta, es su problema"

El vice primer ministro de Serbia, Alexandr Volin, habló con Sputnik sobre una amplia gama de temas, confirmando los fuertes lazos de su país con Rusia

Los colegas de Serbia de los BRICS —el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, los cancilleres de China, Brasil, Sudáfrica, Azerbaiyán— muestran una fuerte simpatía y apoyo por el país balcánico y comprenden profundamente por lo que está luchando, expresó en su entrevista exclusiva a Sputnik el viceprimer Ministro serbio.El político explicó que luchar por los derechos de los serbios en Kosovo y Metohija es parte de la estrategia nacional de Belgrado, y señaló que cuando la OTAN lanzó su agresión contra el país en 1999, "intentaron matar a Serbia, pero, en cambio, mataron el derecho internacional".Asimismo, Volin enfatiza el hecho de que Rusia es el principal proveedor de gas a Serbia, señalando que el país está profundamente satisfecho con este acuerdo energético. Esto es muy importante para la economía nacional y sus ciudadanos, subraya."Estamos muy contentos con el acuerdo que tenemos con Rusia. Estoy profundamente satisfecho porque el Gobierno ruso nos muestra la disposición de que firmemos un nuevo acuerdo de gas muy pronto, casi al instante. Y eso es algo realmente importante para nuestra economía, y, por supuesto, para nuestros ciudadanos", indicó.Además, el político destaca que Serbia no será parte de la histeria antirrusa que asola Occidente."Somos la única parte de Europa donde no ha habido histeria antirrusa. No estamos tratando de prohibir que los medios rusos hagan su trabajo, como en todas las demás partes de Europa. Y una de las partes más importantes de la democracia es la libertad de elección, la libertad de información, la libertad de voto", manifiesta Volin.El viceprimer ministro también comenta la política de sanciones de Occidente contra Rusia, dirigida a lastimarse a sí mismo, y precisa que Serbia nunca tomará ese camino.El viceprimer ministro también abordó el tema de la reescritura de la historia e indicó que su país no permitirá que se cambie la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Expresa su gratitud a los aliados y el apoyo de la URSS, además señala que Serbia está orgullosa de su contribución a la victoria.

