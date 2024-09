https://noticiaslatam.lat/20240901/diaz-canel-acusa-que-el-sindrome-de-la-habana-fue-el-pretexto-de-eeuu-para-sancionar-a-cuba--1157210673.html

Díaz-Canel acusa que el 'síndrome de La Habana' fue el pretexto de EEUU para sancionar a Cuba

LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció este 1 de septiembre la manipulación de los estados de salud de varios diplomáticos... 01.09.2024

"Ya no soporta estudios el falso síndrome de La Habana. Pero los medios olvidan mencionar que fue vil pretexto para incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y reforzar el Bloqueo Genocida con más de 240 medidas. Obra de (Donald) Trump que mantiene (Joe) Biden" expresó el mandatario cubano en su cuenta en la red social X. Díaz-Canel reaccionó a un artículo publicado por la agencia noticiosa estadounidense CNN el pasado 30 de agosto, donde se anuncia que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés) cancelaron la investigación sobre el "síndrome de La Habana", por coacción poco ética a los participantes, después de que una investigación interna descubriera que se había coaccionado a personas para que formaran parte de la investigación. Se conoce como "síndrome de La Habana", a una misteriosa enfermedad experimentada por una serie de espías, soldados y diplomáticos estadounidenses que han informado de síntomas debilitantes repentinos de origen desconocido. De acuerdo a la fuente, algunas de las personas que declararon haber estado enfermas con anterioridad afirmaron que la Agencia Central de inteligencia (CIA) de EEUU, les obligó a participar en la investigación como requisito previo para obtener asistencia sanitaria. A pesar de los informes de síntomas de los empleados federales —añade el artículo—, ninguno de los estudios encontró nada definitivo que pudiera causar problemas de salud. El texto agrega que, en un estudio, los investigadores de los NIH examinaron más de cerca los cerebros de las personas que se creía que padecían el "síndrome de La Habana" y no encontraron pruebas consistentes de lesiones cerebrales. Tampoco hubo diferencias significativas entre ese grupo y un grupo de control sano. En el segundo estudio, los científicos de los NIH realizaron una batería de pruebas a 86 empleados del gobierno estadounidense y familiares que declararon padecer el "síndrome de La Habana", y los compararon con 30 personas que tenían trabajos similares pero no presentaban esos síntomas. En la mayoría de las medidas clínicas y de biomarcadores, hallaron que los dos grupos eran iguales, destaca CNN. La enfermedad fue bautizada como "síndrome de La Habana" porque surgió a finales de 2016 en la capital cubana. Algunos diplomáticos estadounidenses informaron de síntomas que concordaban con un traumatismo craneal, incluidos mareos y dolores de cabeza extremos. Desde entonces, se han registrado al menos 1.500 casos entre el personal estadounidense destinado en 96 países, según informaron las autoridades el año pasado. La fuente citada destaca que durante mucho tiempo se especuló sobre un nuevo tipo de arma como causa de estas enfermedades, pero la comunidad de inteligencia estadounidense dijo el año pasado que no podía vincular ningún caso a un adversario extranjero, descartando que la inexplicable enfermedad fuera el resultado de una campaña dirigida por un enemigo de EEUU.

