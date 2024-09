https://noticiaslatam.lat/20240912/solo-8-de-los-migrantes-en-mexico-que-piden-asilo-en-eeuu-obtienen-una-cita-1157470620.html

Solo 8% de los migrantes en México que piden asilo en EEUU obtienen una cita

Solo 8% de los migrantes en México que piden asilo en EEUU obtienen una cita

Sputnik Mundo

Solo un 8% de los migrantes que están aplicando en México para obtener una cita de asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP ONE del Gobierno... 12.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-12T21:00+0000

2024-09-12T21:00+0000

2024-09-12T21:00+0000

américa latina

sociedad

seguridad

eeuu

méxico

oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp)

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0c/1157472007_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a877d0673332998c5983fd90eb8d9f88.jpg

La encuesta fue aplicada a 1.482 personas en la Ciudad de México, y en las ciudades de Juárez y Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, reportó el diario local La Jornada.De acuerdo con la encuesta, el 91% de los migrantes entrevistados aseguraron conocer el mecanismo, el 75% ha intentado obtener una cita, pero solo 8% ha logrado obtenerla.La aplicación CBP ONE fue lanzada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en enero de 2023 con el objetivo de que las personas con intenciones de solicitar asilo en el país norteamericano hicieran la solicitud vía electrónica y obtuvieran una cita antes de presentarse en un puerto de entrada.La medida tiene la finalidad de reducir los flujos migratorios y disminuir la presión para las autoridades estadounidenses en los puertos de entrada de Estados Unidos, donde la gran cantidad de personas que intentan cruzar la frontera de forma irregular ha sobrepasado en varias ocasiones a los elementos de la Patrulla Fronteriza.Un informe del Departamento de Estado de EEUU reveló que, desde que fue lanzada la aplicación en enero de 2023 hasta junio de este año, unas 170.000 personas habían programado con éxito una cita para presentarse de forma segura y ordenada en un puerto de entada designado. Las principales nacionalidades que han programado citas son personas haitianas, mexicanas y venezolanas.Hasta ahora, los puertos de entrada designados por el Gobierno estadounidense para personas con citas a través de la CBP ONE son Nogales, Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, El Paso, Calexico y San Ysidro.El pasado 23 de agosto, las autoridades estadounidenses permitieron que la aplicación pueda utilizarse en el sur de México, en estados como Chiapas, donde se concentra una gran cantidad de personas migrantes con intención de cruzar a Estados Unidos. Antes, los solicitantes de asilo podían llenar su solicitud solo al norte del Paralelo 19; es decir, desde la Ciudad del México hacia el norte del país.El 11 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración de México informó que, del 26 de agosto a la fecha, se han atendido con cita CBP One a 1.420 personas extranjeras en Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas. De ellas, 957 han recibido un permiso para trasladarse al punto de su cita.La canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó la semana pasada que México ofrecerá a las personas con citas CBP ONE un transporte seguro para llegar a los puertos de entrada en la frontera.Las personas con citas de CBP One pueden ser inscriptas en procedimientos de inmigración que determinarán si tienen un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos.De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la CBP ha aumentado el número de citas disponibles a 1.450 por día, lo que implica un incremento de casi el 50% respecto de las 1.000 citas por día que había el 12 de mayo, cuando comenzó el proceso.

https://noticiaslatam.lat/20240627/amlo-pide-que-no-se-use-de-excusa-la-migracion-para-culpar-a-mexico-durante-primer-debate-en-eeuu-1155762331.html

https://noticiaslatam.lat/20240905/la-administracion-biden-buscaria-medidas-mas-duras-para-restringir-asilo-a-migrantes-1157285421.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, eeuu, méxico, oficina de aduanas y protección fronteriza de eeuu (cbp), migración