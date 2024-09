https://noticiaslatam.lat/20240912/eeuu-nunca-reconocio-el-derecho-de-rusia-a-existir-1157433726.html

"EEUU nunca reconoció el derecho de Rusia a existir"

Sputnik Mundo

12.09.2024, Sputnik Mundo

Tras la caída de la URSS, EEUU nunca reconoció el derecho del país euroasiático a existir como Estado ni que tuviera intereses nacionales legítimos. La OTAN se centró en la Unión Soviética durante décadas y, cuando esta se colapsó, la Alianza Atlántica puso su mirada en Rusia casi de inmediato, ignorando los llamamientos a la paz y la cooperación, y trabajando en su destrucción. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rhode Island, Nicolai Petro, cree que Matlock ha hecho muy bien en articular la posición realista clásica, que es que Estados Unidos debe escuchar a sus adversarios porque, si no lo hace y los acorrala, estos responderán con violencia.Esto queda evidenciado por la continua expansión de la OTAN hacia el este hasta las fronteras de Rusia, a pesar de las promesas de no hacerlo cuando colapsó la URSS, y que culminó con el conflicto ucraniano, que constituye una amenaza existencial para Moscú mientras que es meramente un juego geopolítico para Washington y Londres, quienes están impulsando la guerra a través de su financiación y presión política sobre Kiev.El experto opina que las guerras terminan cuando las personas deciden que ya no les conviene luchar. En palabras de Petro, las desventajas de la guerra —como la destrucción de propiedades, las muertes, los asesinatos y la pérdida de perspectivas para las generaciones futuras— son más obvias para Ucrania. "Luego, tal vez en segundo lugar, pondría a los países líderes de Europa occidental, que, al menos a mí me parece, están en una espiral que los lleva a una irrelevancia internacional cada vez mayor", comentó el especialista.Al señalar que Rusia también está sufriendo el conflicto, el profesor destacó que solo el Reino Unido y los EEUU quedan como “beneficiarios” del conflicto, diciendo que ellos “son los que actualmente están sufriendo menos y son capaces de continuar el conflicto, alimentándolo con dinero y armas con, como ellos lo ven, un costo mínimo para ellos mismos”.Por desgracia, para los ciudadanos estadounidenses y británicos, los beneficios del conflicto no son para ellos, sino para las élites de esos países, que aprovechan los interminables contratos militares y lo que, sin duda, será la explotación de los recursos de lo que queda de Kiev. Por eso, los medios de EEUU han ignorado en gran medida a Ucrania durante más de un año. La gloriosa victoria prometida al público está completamente fuera de su alcance y por eso ocultan la realidad que sus políticas crearon.En lugar de centrarse en la realidad, los expertos y los políticos estadounidenses distraen al público con narrativas que crean, la más importante de las cuales es la idea del excepcionalismo de Estados Unidos.“La idea de que cuando actuamos en el mundo, lo hacemos en beneficio de todos, no en beneficio de nuestros intereses cobardes. Y lo que hacemos es, por lo tanto, moralmente irreprochable y, como resultado, podemos sentirnos bien con nosotros mismos mientras ignoramos las partes desordenadas de nuestra historia. Y tenemos una larga experiencia en ese tipo de edulcoración”, expresó el profesor.

Ian DeMartino

Ian DeMartino

Ian DeMartino

