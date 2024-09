https://noticiaslatam.lat/20240912/bce-el-crecimiento-economico-de-la-union-europea-sera-mas-bajo-de-lo-esperado-1157469877.html

BCE: el crecimiento económico de la Unión Europea será más bajo de lo esperado

BCE: el crecimiento económico de la Unión Europea será más bajo de lo esperado

Sputnik Mundo

Por segunda vez este año, el Banco Central Europeo (BCE) bajó la tasa de interés, del 3,75% al ​​3,5%, y advirtió que el crecimiento económico de la eurozona... 12.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-12T22:10+0000

2024-09-12T22:10+0000

2024-09-12T22:10+0000

economía

🌍 europa

banco central europeo (bce)

📈 mercados y finanzas

inflación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/10/1136957383_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ebb5a89fbbddc0e5310b5fe4f39df3fc.jpg

El organismo dijo que redujo los costos de endeudamiento porque "la inflación está bajando gradualmente y se ha estado desarrollando como esperábamos". De acuerdo con datos del banco central, la inflación cayó al 2,2% en agosto, frente al 2,6% en julio y cerca del objetivo del 2% del BCE.El BCE también observó que la decisión tomada este 12 de septiembre sigue al recorte de un cuarto de punto en la tasa de depósito en junio, que el BCE había elevado a un máximo histórico del 4%, luego de que la inflación se disparó en toda Europa durante 2022 y 2023. Ahora, los economistas del banco central esperan que la inflación aumente en la última parte del año, asegurando que "los salarios siguen aumentando a un ritmo elevado", antes de caer en 2025 y 2026. De hecho, el Banco Central Europeo recortó una décima su previsión de crecimiento para la eurozona este 2024, al 0,8%, debido a condiciones de financiación restrictivas que provocarán un lento consumo en las familias y algunas decisiones negativas de inversión por parte de las empresas. El BCE también disminuyó una décima el crecimiento previsto para la eurozona en 2025 y 2026, años en los que se esperan avances del 1,3 % y del 1,5 %, respectivamente. Pero el BCE no aclaró si volverá a bajar los tipos en su próxima reunión, que se llevará a cabo en octubre. La presidenta del banco, Christine Legarde, le dijo a los medios que "no nos estamos comprometiendo previamente con una trayectoria de tipos particular". La economista dijo también que la economía alemana, que se encuentra al borde de entrar en recesión, fue incluida en las últimas previsiones del BCE. En su revisión semestral de la estabilidad financiera, que se realizó en mayo de este año, el BCE advirtió que los países europeos son "vulnerables a shocks adversos" derivados de tensiones geopolíticas y tipos de interés persistentemente altos, debido a su incapacidad para seguir reduciendo su deuda pública.El BCE destacó que, un año después de la emergencia por COVID-19, muchas naciones europeas no han logrado revertir totalmente las medidas de apoyo introducidas para proteger a los consumidores y a las empresas del impacto de la emergencia sanitaria y, posteriormente, del conflicto en Ucrania, que a su vez generó altos niveles inflacionarios y alzas en los precios de los energéticos.A lo anterior se suma el conflicto en Oriente Medio y su influencia en los precios de los combustibles.

https://noticiaslatam.lat/20240517/europa-en-riesgo-de-perturbaciones-adversas-por-su-alto-endeudamiento-1150536360.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, banco central europeo (bce), 📈 mercados y finanzas, inflación