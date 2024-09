https://noticiaslatam.lat/20240911/quedan-15-minutos-para-que-choque-con-el-iceberg-cancilleria-rusa-comprara-a-eeuu-con-el-titanic--1157432957.html

"Quedan 15 minutos para que choque con el iceberg": Cancillería rusa compara a EEUU con el Titanic

"Quedan 15 minutos para que choque con el iceberg": Cancillería rusa compara a EEUU con el Titanic

El debate entre los candidatos a la presidencia de EEUU —el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris— puede compararse a un combate entre...

Le pareció "descabellada" la cuestión de quién tenía la sartén por el mango en el debate y sugirió analizar la situación "desde un punto de vista un poco más amplio".María Zajárova añadió que no entendía por qué las noticias sobre el pasado debate en Estados Unidos ocupaban un lugar destacado en la agenda. Calificó la reunión entre Trump y Harris de "una especie de simbiosis de un fantaseo sobre el futuro con comentarios que hacen referencia al pasado".La noche del 10 de septiembre, Trump y Harris participaron en un debate televisado en Filadelfia. El día anterior, Trump había conseguido adelantarse en la encuesta preelectoral de The New York Times/Siena College, superando a su rival en un 1%. Sin embargo, una encuesta rápida de CNN y SSRS mostró que el 63% de los votantes registrados en EEUU dijeron que Kamala Harris había ganado el debate.Las elecciones presidenciales se celebrarán en Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024.

