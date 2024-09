https://noticiaslatam.lat/20240911/apple-debe-pagar-13000-millones-de-euros-en-impuestos-a-irlanda-1157423399.html

Apple debe pagar 13.000 millones de euros en impuestos a Irlanda

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Apple debe pagar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados, en un caso de 2016 en el que los... 11.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-11T00:48+0000

2024-09-11T00:48+0000

2024-09-11T01:32+0000

economía

tim cook

unión europea (ue)

margrethe vestager

irlanda

apple

🌍 europa

Según 'The New York Times', estos acuerdos con el Gobierno irlandés permitieron que la empresa fabricante del iPhone no pagara impuestos por sus negocios en Europa por algunos años. Apple había logrado en 2020 que esta decisión fuera anulada, sin embargo, la Comisión Europea apeló ante el Tribunal de Justicia.La empresa tecnológica consideró que la determinación permite a la Unión Europea imponer un doble impuesto sobre sus ingresos, pues estos ya están gravados en Estados Unidos. Además, señaló que la Comisión Europea busca cambiar "retroactivamente las reglas" e ignorar que sus ingresos estaban sujetos a impuestos, como exige la legislación fiscal internacional, de acuerdo con un comunicado.Este 10 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó en su sentencia final la decisión de la comisión de 2016. Los 13.000 millones de euros fueron depositados en una cuenta, mientras el caso avanzaba en el proceso de apelación, y serán entregados al Gobierno de Irlanda.En tanto, la comisaria de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, señaló que el caso de Apple marca un cambio fundamental en la forma en que las empresas digitales son reguladas. Por otra parte, el diario estadounidense reportó que el Gobierno de Irlanda afirma que no concedió a la empresa un trato fiscal preferencial y que el caso "está relacionado con una cuestión que sólo ahora tiene relevancia histórica”.

unión europea (ue)

irlanda

tim cook, unión europea (ue), margrethe vestager, irlanda, apple, 🌍 europa