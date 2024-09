https://noticiaslatam.lat/20240910/gobierno-de-argentina-decreta-secreto-militar-sobre-obras-de-infraestructura-y-armamento-1157416376.html

Gobierno de Argentina decreta secreto militar sobre obras de infraestructura y armamento

Gobierno de Argentina decreta secreto militar sobre obras de infraestructura y armamento

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino decretó como secreto militar la adquisición de armamento y la contratación y construcción de obras de... 10.09.2024

El decreto sí especifica que, con motivo de la adquisición de los F-16, se realizarán obras de infraestructura en la VI Brigada Aérea Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y en el área material Río Cuarto, en la jurisdicción de Córdoba.Esas tareas "resultan imprescindibles para la adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento", señala el texto.El Ejecutivo que preside Javier Milei restringió el 2 de septiembre el acceso a la información pública.El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "la única limitación" que estableció el Gobierno fue el "abuso de la herramienta".En los considerandos del decreto 780, el Ejecutivo alegó que buscaba "evitar la divulgación de toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, así como la relacionada con denuncias o investigaciones en curso".El decreto afectó así la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016, que obliga a los tres poderes del Estado y a cualquier organismo que reciba aportes públicos a responder a los pedidos de información de cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.

argentina

