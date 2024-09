https://noticiaslatam.lat/20240910/fallece-a-los-93-anos-james-earl-jones-el-actor-tras-la-emblematica-voz-de-darth-vader-1157401292.html

Fallece a los 93 años James Earl Jones, el actor tras la emblemática voz de Darth Vader

Fallece a los 93 años James Earl Jones, el actor tras la emblemática voz de Darth Vader

El laureado actor estadounidense James Earl Jones, la emblemática voz del oscuro Darth Vader en la saga fílmica de 'Star Wars' falleció este 9 de septiembre

"James Earl Jones, el prolífico actor de cine, televisión y teatro cuyo resonante e inconfundible barítono era más conocido como la voz del villano de Star Wars, Darth Vader, murió el lunes. Tenía 93 años", reportó el portal informativo Variety en la red social X. Jones, quien también dio voz a Mufasa en el clásico animado El Rey León, falleció en su casa en el condado de Dutchess, Nueva York. La Academia lo galardonó con un Oscar honorario en 2012, y además ganó dos premios Emmy (televisión) y dos Tonys (teatro), así como un Grammy por el mejor álbum de palabra hablada para niños, cosecha que le valió el exclusivo premio EGOT. Nacido el 17 de enero de 1931, se lució tanto en propuestas comerciales, al estilo de Conan el Bárbaro (1982), como en comedias Un príncipe en Nueva York (1988), episodios de la popular serie Los Simpson o la conmovedora cinta Campo de Sueños (1989). Además, actuó para directores de culto como George Lucas o Stanley Kubrick, e incluso triunfó en la publicidad, pues su voz protagonizó la reconocida campaña This is CNN de dicha cadena informativa. Por su impronta en las artes escénicas, en septiembre de 2022 la Organización Shubert rebautizó su Teatro Cort, de 110 años de antigüedad, como The James Earl Jones Theatre.

