https://noticiaslatam.lat/20240910/bolivia-traspasara-la-presidencia-pro-tempore-de-la-can-a-colombia-en-lima-1157415840.html

Bolivia traspasará la presidencia 'pro tempore' de la CAN a Colombia en Lima

Bolivia traspasará la presidencia 'pro tempore' de la CAN a Colombia en Lima

Sputnik Mundo

SANTA CRUZ (Sputnik) — Bolivia traspasará la presidencia 'pro tempore' de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a Colombia, en una sesión especial en Lima... 10.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-10T15:52+0000

2024-09-10T15:52+0000

2024-09-10T16:28+0000

américa latina

colombia

lima

bolivia

can

perú

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0a/1157416187_0:66:3114:1817_1920x0_80_0_0_c03ba3a029644ea56bb8f917bdff9b97.jpg

Bolivia recibió la presidencia pro tempore de la CAN de Perú el 5 de agosto de 2023 y ahora debe traspasar la gestión a Colombia. "Se reactivaron varias actividades en la gestión 2023-2024, se trabajó en un plan que fue aprobado a nivel de la CAN, Bolivia contribuyó al fortalecimiento de la misma y queremos que sea un verdadero espacio de integración, de articulación por el bien de nuestros pueblos", manifestó. La CAN está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fue fundada el 26 de mayo de 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, en Colombia.

https://noticiaslatam.lat/20240710/lula-y-arce-coinciden-en-que-la-integracion-es-necesaria-para-la-supervivencia-de-america-del-sur-1156028305.html

colombia

lima

bolivia

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, lima, bolivia, can, perú