ISIS se adjudica el ataque en Alemania que dejó tres personas muertas

ISIS se adjudica el ataque en Alemania que dejó tres personas muertas

El grupo ISIS (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia por terrorismo), se adjudicó el ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Solingen...

De acuerdo con un reporte del medio Sky News, el ataque habría ocurrido "como una venganza por los musulmanes en Palestina". El autor del atentado aún no ha sido aprehendido.El medio señaló que hasta el momento hay dos detenidos por estos hechos: un joven de 15 años en cuya contra solo existe el señalamiento de “no denunciar un delito inminente”, mientras que de la segunda persona no se conocen más detalles.Según medios locales, que citan a la policía de la ciudad cercana de Düsseldorf, tres personas murieron y otras cuatro resultaron gravemente heridas durante el ataque.Luego del ataque se implementó un operativo en toda la ciudad para dar con los autores del ataque. A su vez, el alcalde Tim Kurzbach se pronunció en las redes sociales."Esta noche todos estamos conmocionados, horrorizados y muy tristes en Solingen. Todos queríamos celebrar juntos el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que llorar a los muertos y heridos. Me rompe el corazón que haya habido un atentado en nuestra ciudad. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en los que hemos perdido. Rezo por todos los que siguen luchando por sus vidas", dijo la autoridad.

