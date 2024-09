https://noticiaslatam.lat/20240909/tambalea-reeleccion-de-scholz-encuesta-muestra-que-su-coalicion-solo-tiene-un-29-de-apoyo-1157394834.html

Tambalea reelección de Scholz: encuesta muestra que su coalición solo tiene un 29% de apoyo

Tambalea reelección de Scholz: encuesta muestra que su coalición solo tiene un 29% de apoyo

09.09.2024

Según una encuesta del instituto Insa para el tabloide Bild am Sonntag, los tres partidos del Gobierno de Scholz —el Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes y el proempresarial Partido Democrático Libre (FDP)— obtendrían en conjunto sólo el 29% de los votos si se celebraran mañana elecciones nacionales.El diario británico The Times señala que los tres partidos se encuentran en una situación muy desfavorable debido a los recortes presupuestarios, la inflación, el fuerte aumento de la inmigración irregular y sus continuos esfuerzos por imponerse saboteando los proyectos de los demás.Pese a esa situación, destaca el medio, Scholz descartó las versiones de que podría ser sustituido por Boris Pistorius, su ministro de Defensa, que es significativamente más popular, después de que su agrupación política, el SPD, sufrió una serie de derrotas electorales.En una entrevista concedida el fin de semana a un periódico alemán, Scholz achacó la impopularidad de su coalición a que los medios de comunicación se centran más en las desavenencias políticas que en la labor legislativa de su Gobierno."Disculpen, pero me molesta cuando la cobertura de la política se centra en los estruendos teatrales que se oyen con la aplicación de cada reforma decisiva, y la sustancia real apenas desempeña un papel", declaró el canciller.En la misma entrevista, Scholz calificó de "muy deprimentes y alarmantes para todo nuestro país” los recientes avances electorales del partido Alternativa para Alemania (AfD, derecha) en los estados orientales de Sajonia y Turingia.El pasado 23 de agosto, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, decidió que las próximas elecciones generales en Alemania se realizarán el 28 de septiembre de 2025. El jefe de Estado alemán promulgó esa fecha por recomendación del Gobierno federal, según informó en un comunicado la oficina del jefe de Estado.

