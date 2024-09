https://noticiaslatam.lat/20240909/moscu-alerta-que-ideas-de-solucion-de-crisis-ucraniana-ignoran-derechos-de-rusoparlantes-1157389423.html

Moscú alerta que ideas de solución de crisis ucraniana ignoran derechos de rusoparlantes

09.09.2024

Indicó que examinó este problema "clave" con sus homólogos de la India y Brasil, Subrahmanyam Jaishankar y Mauro Vieira, respectivamente, durante las reuniones del 9 de septiembre, ya que esos países se muestran dispuestos a contribuir a la solución de la crisis ucraniana.Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero de 2022 la operación militar especial para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se incorporaron a Rusia en septiembre de 2022.Conforme al liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son detener "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano" y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Rusia no se opone a comunicarse con OccidenteIgualmente, Lavrov aseguró que Rusia no cierra las puertas a la comunicación con Occidente bajo el auspicio de la ONU.Sin embargo, recordó que Occidente utilizó esta plataforma "solo para acusaciones constantes y declaraciones falsas" en lugar de buscar un equilibrio de intereses.En este contexto, Lavrov citó el ejemplo del Grupo de los Veinte (G20) que tiene entre sus miembros tanto a los países que promueven la línea prooccidental, como los que comparten la filosofía de los BRICS.El canciller ruso subrayó que los países de G20 lograron encontrar un compromiso en las últimas cumbres del grupo celebradas después del inicio del conflicto ucraniano."Los intentos de ucranizar la agenda del G20 no tienen éxito. En el G20 está fijo el enfoque cuando se puede acercar de alguna manera las posiciones aparentemente irreconciliables. Y sería útil seguir este ejemplo en otras estructuras, principalmente en los órganos de la ONU, en el Consejo de Seguridad", señaló el ministro de Exteriores ruso.Nuevos miembros en los BRICSCon respecto a la ampliación de los BRICS, en palabras de Lavrov, Rusia sostiene que muchas solicitudes de ingreso en el grupo merecen ser estudiadas.Los documentos estarán preparados para la cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre próximo en Kazán (capital de la república rusa de Tartaristán), uno de los temas principales de la agenda de la cual se formula precisamente como ampliación del grupo.Se estudiará la posibilidad de los pretendientes que reúnen los criterios para obtener el estatuto de Estado socio, lo que supone participar en todas las actividades del grupo, refirió.El grupo BRICS se fundó en 2006 por Brasil, China, la India y Rusia; en 2011 a ellos se unió Sudáfrica, surgiendo la sigla BRICS. En 2024 en el grupo ingresaron también Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.A esta agrupación le corresponde el 34% del territorio y el 45,2% de la población del planeta y el 36,7% del PIB mundial en cuanto a la paridad de poder adquisitivo.

