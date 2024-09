https://noticiaslatam.lat/20240906/zajarova-subraya-que-en-eeuu-persiguen-a-la-gente-por-disentir-1157322000.html

Zajárova subraya que en EEUU "persiguen a la gente por disentir"

"Todas las normas de derechos humanos que Occidente ha estado imponiendo al mundo entero no solo no se han respetado, sino que fueron olvidadas [dentro de los propios países occidentales]", destacó al margen del Foro Económico Oriental 2024.La vocera subrayó que en los últimos años, la situación en EEUU "ha empeorado mucho, se trata de perseguir a la gente". Asimismo, el hijo del politólogo, Dmitri Simes Jr., escribió en su red social X que la "maniobra política resultará espectacularmente contraproducente" para EEUU. En sus palabras, el equipo del presidente estadounidense, Joe Biden, "no hizo una búsqueda básica en Google" antes de acusar su padre.Según el documento del Departamento de Justicia de EEUU, Simes y su esposa están acusados de participar en dos esquemas para eludir las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.A mediados de agosto se llevaron a cabo registros en el domicilio de Simes. En opinión de su hijo, es probable que dichos allanamientos fueran un intento de intimidar a su padre. El politólogo comunicó al respecto que vive en Moscú y no ha estado en EEUU desde octubre de 2022. Agregó que las autoridades estadounidenses no le notificaron nada sobre el registro.

