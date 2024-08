https://noticiaslatam.lat/20240823/mas-alla-del-macartismo-el-fbi-promete-continuar-persiguiendo-a-los-disidentes-estadounidenses---1157009004.html

"Más allá del macartismo": el FBI promete continuar persiguiendo a los disidentes estadounidenses

La situación en torno a la libertad de expresión en EEUU se parece cada vez más a la época de macartismo con sus acusaciones de deslealtad e incluso la excede... 23.08.2024, Sputnik Mundo

Las agencias de inteligencia de EEUU —el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— "nos están mirando ahora mismo" en su búsqueda para "simplemente enfriar la libertad de expresión", declaró Jackman."Y están utilizando todas esas excusas legales, como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros [FARA, por sus siglas en inglés], para justificar la persecución de los disidentes", detalló. Para Jackman, las autoridades en Washington "pueden dar todo tipo de excusas" tratando de explicar por qué están apuntando a ciertos individuos, pero "es facialmente obvio", puesto que "al fin y al cabo, tienen una motivación política".Con ello, el periodista se refirió a los registros efectuados por el FBI en agosto en los domicilios del exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter y del politólogo estadounidense y presentador de la televisión rusa, Dimitri Simes. En opinión de Jackman, no son los individuos que, "en realidad, estén siquiera en coordinación directa con alguna institución legítima que tenga su sede en Rusia".A continuación, el abogado entrevistado recordó que las elecciones presidenciales estadounidenses tendrán lugar "en solo un par de meses", por lo que vaticinó que en todo el país "vamos a empezar a oír 'Rusia, Rusia, Rusia, Rusia', y va a estar por todas partes".A su vez, el presentador Ted Rall comparó las actuaciones de los servicios de seguridad estadounidenses con el poema del pastor alemán Martin Niemoller, Cuando los nazis vinieron por los comunistas, que cuenta sobre las consecuencias de no ofrecer resistencia a las tiranías en sus primeros intentos de establecerse."Creo que están empezando con Rusia porque si eso funciona entonces pueden pasar a una especie de [dinámica] Martin Niemoller (...) Primero vinieron por Russia Today, luego por etcétera, etcétera, etcétera", señaló.A juicio de Jackman, el país se encuentra "en un ambiente, en un entorno geopolítico en el que no ha estado desde hace mucho tiempo".Eso sucede, continúo, porque "la dinámica fundamental de la clase dominante en este país hoy en día está cambiando de tal manera que la realidad se les está saliendo de debajo de sus pies"."Es irónico porque [las autoridades de EEUU] hablan de manipulación mediática, de falsas narrativas, de desinformación, etcétera (...) No es que teman la desinformación, es que temen la verdad", concluyó.El 21 de agosto, el medio The New York Times informó de la intención de las autoridades estadounidenses de efectuar nuevos allanamientos a personas vinculadas con los medios de comunicación rusos.A principios de agosto, se supo de los registros efectuados por el FBI en el domicilio de Scott Ritter. Según Ritter, el motivo del interés policial por su persona pueden ser sus comentarios para los medios de comunicación rusos. También considera que podría ser acusado de trabajar para el Gobierno ruso.Por otro lado, a mediados de agosto se llevaron a cabo registros en el domicilio de Dimitri Simes. En opinión de su hijo, es probable que dichos allanamientos fueran un intento de intimidar a su padre.

