Presidente de Ecuador ordena auditar datos oficiales sobre muertes violentas desde 2008

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dispuso al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizar una auditoría del manejo de...

"Ante la investigación que evidencia la posibilidad de una manipulación sistemática de los datos de homicidios durante Gobiernos pasados, he dispuesto al INEC que inicie inmediatamente una auditoría interna y la verificación del manejo, procesamiento y obtención de los datos sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas, desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución de la República hasta 2023", indicó el jefe de Estado en un comunicado.La disposición, divulgada en la cuenta personal del mandatario en la red social X, precisa que además se emitirá una solicitud a la Fiscalía General de la República para poner en marcha la investigación correspondiente ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos.Asimismo, comprende una petición de indagación formal y exhaustiva sobre la gestión de Pablo Aníbal Izquierdo —el pediatra detenido por pornografía infantil—, durante su período como asesor de salud de la Presidencia de la República, entre 2011 y 2013, "con particular atención en posibles irregularidades en políticas de Salud Pública y manejo de datos". El presidente advirtió que esa decisión no responde a una cuestión política, sino que se hará por justicia e invitó a los periodistas de investigación de cualquier tendencia, a exfuncionarios, quienes quieran rendir versión y a la sociedad civil, a ser parte de ese esfuerzo, "por la verdad, justicia y reparación para nuestro país, Ecuador". Las disposiciones presidenciales se dan luego de la difusión de un estudio académico del investigador Arduino Tomasi, según el cual entre 2008 y 2018 la estadística oficial habría ocultado 7.379 muertes violentas a nivel nacional.Tras la difusión de esta investigación, el autor recibió duras críticas de los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quienes han cuestionado la veracidad de esta información, así como su publicación en un período preelectoral, previo a los comicios ordinarios presidenciales de febrero de 2025, en los cuales espera ir por la reelección el presidente Noboa. "Bueno, ya todo está claro. Ya sabemos a dónde van. Hay que reconocer que siempre se superan. En fin..", escribió el exmandatario Correa en su red social X, desde donde también había rechazado esta publicación e ironizó al señalar que el número de víctimas señalado es "más del doble que [Augusto] Pinochet en 17 años de dictadura".

