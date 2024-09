https://noticiaslatam.lat/20240906/jose-mujica-es-internado-otra-vez-para-su-estabilizacion-1157313527.html

José Mujica es internado otra vez para su estabilización

José Mujica es internado otra vez para su estabilización

MOBTEVIDEO (Sputnik) — La salud del expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) está estancada y los médicos buscan "estabilizarlo", dijo este 5 de...

"Vamos a hacer lo posible para mantenerlo en sanatorio para poderlo hidratar y estabilizarlo", dijo la especialista, quien añadió que Mujica se enfrenta a un "estancamiento" de su estado de salud. Esta es la tercera internación de Mujica en los últimos once días. Pannone dijo que el expresidente fue internado debido a que está consumiendo pocos líquidos y alimentos a causa de una fibrosis en el esófago y una insuficiencia renal. Añadió que el objetivo es que el exmandatario permanezca internado unos días. "Se va a quedar acá todo lo que pueda lograr que se quede, lo que no es una tarea sencilla. Él comprende la situación, el tema es que cuando se siente mejor se quiere ir a su casa. Vamos a tratar que se quede lo que se pueda y cuando estemos seguros va a volver a su casa", afirmó. Pannone añadió que en los últimos días Mujica "ha bajado de peso y perdido masa muscular". Agregó que la fibrosis que afecta al expresidente uruguayo dificulta la alimentación, lo que genera que Mujica esté "frágil". En cuanto al tumor de esófago, la doctora indicó que "estaría en una etapa de remisión por el momento". "Depende de la evolución y de un tiempo. No se puede decir aún que tiene curación definitiva", advirtió. El exmandatario se encuentra en una sala común, acompañado por su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky. Mujica anunció el 29 de abril que tenía un tumor en el esófago y explicó que su caso es "doblemente complejo" por su enfermedad inmunológica previa, que le genera dificultades para someterse a quimioterapia. El 2 de mayo, Pannone anunció que el tumor es maligno y que sería tratado con radioterapia.

