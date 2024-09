https://noticiaslatam.lat/20240905/putin-elogia-el-papel-de-arabia-saudita-en-el-canje-del-periodista-evan-gershkovich-con-eeuu-1157296919.html

Putin elogia el papel de Arabia Saudita en el canje del periodista Evan Gershkovich con EEUU

05.09.2024

Muchos países participaron en esa misión, indicó el mandatario ruso subrayando que, en la primera fase, príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, participó activamente y que su colaboración había contribuido, en particular, al intercambio del periodista estadounidense Evan Gershkovich. El presidente ruso también destacó que este último trabajaba "bajo un techo periodístico" pero realizaba misiones y tareas de inteligencia.Además, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, proporcionó una plataforma para la resolución final de estas cuestiones, agregó.El intercambio de prisioneros de siete países se realizó en Ankara con la mediación de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT, por sus siglas en turco). La MIT llevó a cabo la mayor operación de los últimos tiempos, que incluyó el canje de 26 individuos detenidos en cárceles de siete países diferentes (EEUU, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Rusia y Bielorrusia).Entre los 26 prisioneros liberados, figuran el reportero Evan Gershkovich, que trabajaba para The Wall Street Journal en Moscú. Gershkovich fue detenido a finales de marzo de 2023 en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, bajo sospecha de recopilar para EEUU información clasificada sobre una empresa rusa del sector de defensa.El 19 de julio, un tribunal de la provincia de Sverdlovsk lo sentenció a 16 años de prisión de máxima seguridad por cargos de espionaje. El propio Gershkovich no reconoció su culpabilidad.En febrero pasado, el presidente de Rusia reiteró, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que Rusia estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con EEUU para la posible liberación de Gershkovich y aseguró que las condiciones se estaban discutiendo a través de canales de servicios especiales.

