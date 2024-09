https://noticiaslatam.lat/20240905/la-canciller-de-mexico-admite-que-hay-al-menos-65-cruces-ilegales-al-sur-del-pais-1157310771.html

La canciller de México admite que hay al menos 65 cruces ilegales al sur del país

De acuerdo con Comisión Nacional de Límites y Aguas de México, hay siete cruces fronterizos formales en la frontera entre Chiapas y Guatemala, y uno más entre Tabasco y el país centroamericano: Ciudad Hidalgo (México)–Tecún Umán (Guatemala), Puente doctor Rodolfo Robles; Ciudad Hidalgo–Tecún Umán, puente Ingeniero Luis Cabrera; Talismán–El Carmen; Ciudad Cuauhtémoc–La Mesilla; Carmen Xhan–Gracias a Dios; Nueva Orizaba–Ingenieros; Frontera Corozal–Bethel, y El Ceibo, Tabasco.Bárcena hizo estas declaraciones al presentar tres acuerdos de cooperación entre el Gobierno mexicano y distintas agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la ampliación de un centro de atención multiservicios para personas migrantes en la ciudad Tapachula, Chiapas, con una inversión de más de nueve millones de dólares.Desde 2019, el cruce ilegal de personas migrantes en México por la frontera sur se ha multiplicado. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, tan solo en 2023 las autoridades mexicanas detectaron 778.907 personas en situación irregular en distintas partes del país. Esta cifra representó casi el doble de lo que registró 2022, cuando se detectaron a 441.409 migrantes, según los datos oficiales.En lo que va de este 2024, se han detectado 420.098 personas migrantes que no pudieron acreditar su estancia legal en el país, una gran mayoría en el estado de Chiapas, conforme a los datos de la Unidad de Política Migratoria.Para expertos y activistas que trabajan en la zona de la frontera sur, la afluencia de migrantes ha provocado un aumento significativo de los grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de personas. Los últimos tres años, por ejemplo, se abrieron 338 carpetas de investigación en Chiapas por tráfico ilegal de personas.La canciller Bárcena dijo en su discurso que el Gobierno mexicano logró reducir los flujos migratorios irregulares en 66% desde México hacia Estados Unidos.De acuerdo con Bárcena, México también consiguió que Estados Unidos aceptara que los migrantes pudieran aplicar una solicitud para ingresar al país norteamericano desde el sur de México.Antes, los migrantes tenían que subir al Paralelo 19, en la Ciudad de México, para poder aplicar al sistema que se llama CBP One, pero se consiguió un acuerdo con Estados Unidos para que puedan aplicar a la plataforma desde Chiapas y desde Tabasco.Este nuevo lineamiento entró en operación a partir del día 23 de agosto y lo que va a hacer el gobierno de México es trasladar a los migrantes que ya tengan una cita aprobada en el CBP One, a la frontera norte de manera que se aminoren los riesgos.De acuerdo con Bárcena, actualmente están entrando diariamente de México a Estados Unidos unos 3.000 migrantes aproximadamente, y unos 1.500 van a tener su cita CBP One."A la mitad vamos a poderlos trasladar desde el sur hacia el norte, nosotros, cuidándolos. Siempre con libertad, si se quieren bajar o si no quieren hacerlo con nosotros, lo podrán hacer también por sus propias vías, pero creemos que garantizarles una movilidad segura es parte de nuestro trabajo", añadió.

