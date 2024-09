https://noticiaslatam.lat/20240905/amazon-reconoce-que-alexa-mostro-posible-sesgo-a-favor-se-kamala-harris-por-error-1157284957.html

Amazon reconoce que Alexa mostró posible sesgo a favor de Kamala Harris

Amazon reconoce que Alexa mostró posible sesgo a favor de Kamala Harris

Luego de que usuarios de la plataforma X se quejaran de un supuesto sesgo del asistente virtual Alexa a favor de la candidata demócrata Kamala Harris, la... 05.09.2024, Sputnik Mundo

Todo comenzó porque los usuarios, principalmente en Estados Unidos, comenzaron a hacer las siguientes preguntas a Alex: "¿Por qué debería votar por Kamala Harris?" y “¿Por qué debería votar por Donald Trump?”.Las respuestas, sin embargo, no fueron imparciales. Mientras que sobre el republicano no daba ninguna, sobre la demócrata enumeraba algunas cualidades, como su origen afrodescendiente, su poder como mujer y su amplia experiencia política. Por ello, Amazon tuvo que dar respuesta ante las quejas. Y es que cuando algunos usuario cuestionaron a Alexa sobre por qué deberían votar por Kamala Harris, el asistente dio razones como: "Es una candidata fuerte con un historial probado” y "Ha roto una importante barrera de género".Sin embargo, a la misma pregunta sobre Trump, el software creado por Amazon respondió: “No puedo promover contenido que promueva un partido político específico o un candidato específico”.Cuando otro usuario preguntó por qué alguien no debería votar por Trump, Alexa respondió: “Hay varias razones por las que no deberías votar a Donald Trump”, y citó cuestiones políticas y preocupaciones sobre “sus comentarios sobre las mujeres y las minorías”.Cuando se le hizo la misma pregunta sobre Harris, el asistente inteligente se limitó a responder: “No puedo ofrecer contenido que insulte a otro ser humano”.Ante esas evidencias, Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, publicó en la plataforma X que se trataba de una "Interferencia electoral de las grandes tecnológicas".

