El 70% de las personas que hablan una lengua indígena en México vive en situación de pobreza

2024-08-20T03:30+0000

2024-08-20T03:30+0000

2024-08-20T03:30+0000

De acuerdo con cifras reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 69 de cada 100 personas hablantes de una lengua indígena en México se encuentran en situación de pobreza.De acuerdo con el diario La Jornada, uno de los principales factores para que la mayor parte de los integrantes de ese grupo social viva en la pobreza es el bajo nivel de ingresos que reciben —aproximadamente la mitad menos que las personas que no hablan lenguas indígenas—.Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 2022 revelan que el ingreso promedio trimestral de una mujer que no habla una lengua indígena es de 21.110 pesos (alrededor de 1.120 dólares), pero el de una mujer que la habla baja a 9.822 pesos (525 dólares).En el caso de los hombres, la diferencia de ingresos es de 14.606 pesos (780 dólares). Quienes hablan una lengua indígena perciben 17.281 pesos (920 dólares), frente a los 31.887 pesos (1.700 dólares) que ganan los no hablantes.Este grupo social también se enfrenta a una constante discriminación cuando buscan empleo y en el ámbito educativo. “Eso se refleja en los ingresos corrientes de sus hogares”, dijo Jaramillo.Pese a que 7 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena viven en la pobreza, las cifras muestran que sus ingresos han ido creciendo con los años, pues en 2016 recibían en promedio 9.796 (520 dólares) de ingreso trimestral, monto que subió a 11.656 (620 dólares) en 2020 y a 13.708 (730 dólares) en 2022.

