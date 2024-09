https://noticiaslatam.lat/20240904/la-muerte-de-una-cientifica-china-prende-las-alertas-sobre-las-politicas-extremas-de-eeuu--1157263394.html

La muerte de una científica china prende las alertas sobre las "políticas extremas" de EEUU

La muerte de una científica china prende las alertas sobre las "políticas extremas" de EEUU

04.09.2024

"A medida que Washington aumenta su represión contra la ciencia y la tecnología chinas, su efecto dominó se ha vuelto trágico", afirmó el diario.Wu se quitó la vida el 10 de julio y, según un artículo de South China Morning Post, antes de su muerte estaba sometida a una tremenda presión, que podría haberse visto exacerbada por la investigación estadounidense sobre "investigadores sospechosos de tener vínculos no revelados con Pekín".De acuerdo con Global Times, muchos creen que la neurocientífica nacida en China fue víctima de la "caza de brujas" de Washington contra los científicos relacionados con Pekín en la nación norteamericana. Según el portal, en los últimos seis años, más de 250 investigadores de Estados Unidos, en su mayoría de ascendencia asiática, han sido acusados de no revelar sus trabajos en China que coincidían con sus investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos o de incumplir otras normas, por lo que fueron sometidos a investigación.Conforme al editorial, esto sólo dio lugar a dos acusaciones y tres condenas, lo que demuestra que la mayoría de las acusaciones son en realidad producto de "una fabricación infundada e imprudente".Según Global Times, 112 científicos perdieron su trabajo como consecuencia de ello y, en general, muchas de esas víctimas vieron destrozadas sus carreras."La muerte de Wu debería servir de llamada de atención a Estados Unidos, que busca constantemente políticas científicas y tecnológicas más extremas contra China. Washington ya no considera la ciencia y la tecnología como una cuestión puramente técnica, sino como algo que puede politizarse y convertirse en un arma para reprimir a China", advirtió el diario."No cabe duda de que Estados Unidos ha renunciado a estrechar la cooperación científica y tecnológica con China y, en su lugar, está cavando hoyos y colocando minas terrestres para causar estragos en dicha cooperación. El hecho de que la ciencia y la tecnología se hayan convertido en una herramienta de la frenética represión de Washington contra Pekín es una tragedia no sólo de la política estadounidense hacia China, sino también del desarrollo de la comunidad de investigación científica de Estados Unidos", concluyó el diario.

