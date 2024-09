https://noticiaslatam.lat/20240903/incautar-el-avion-venezolano-es-una-estrategia-para-captar-el-voto-latino-radical-de-la-florida-1157249341.html

Incautar el avión venezolano "es una estrategia para captar el voto latino radical de la Florida"

Incautar el avión venezolano "es una estrategia para captar el voto latino radical de la Florida"

Sputnik Mundo

La reciente incautación de un avión venezolano por parte de EEUU ha desatado una nueva oleada de tensiones entre Caracas y Washington. El Gobierno venezolano... 03.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-03T16:59+0000

2024-09-03T16:59+0000

2024-09-03T17:26+0000

internacional

eeuu

venezuela

nicolás maduro

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/0a/1132321420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4eda1587a8c87d527c58306d768732bf.jpg

El experto en relaciones internacionales no escatimó en críticas hacia lo que considera una flagrante violación del derecho internacional.El avión, utilizado previamente por el presidente, Nicolás Maduro, fue incautado bajo el argumento de que violaba las leyes internas de Estados Unidos. Para Pulgar, este hecho no es más que un ejemplo del "profundo hegemonismo" de Washington. Un acto de piratería modernaEl analista calificó esta acción como una forma de piratería moderna, subrayando que no es un hecho aislado sino parte de una política más amplia de incautación de bienes de otros países. Buena parte de lo que están haciendo Estados Unidos es actuar en función de la piratería, del arresto de bienes no solamente de Venezuela, sino también de Rusia, tanto bienes públicos como privados. "Están utilizando el sistema judicial norteamericano como un brazo largo, más allá de la frontera de Estados Unidos e imponiéndolo al resto de los países a través de procedimientos intimidatorios", indicó.El experto enfatizó que estas acciones no son solo un ataque contra Venezuela, sino contra el principio mismo de soberanía estatal. El impacto en las relaciones comercialesEl caso del avión no solo tiene implicaciones políticas, sino también económicas. Para Pulgar, esta acción de Estados Unidos mina cualquier posibilidad de establecer relaciones comerciales saludables y de beneficio mutuo entre ambos países. Pulgar vinculó esta incautación con las dinámicas electorales internas del país norteamericano, sugiriendo que esta acción podría estar diseñada para ganar apoyo entre los votantes latinos en Florida, un estado clave en las elecciones presidenciales. "Esta acción está enmarcada dentro de ese esquema de búsqueda del voto y la satisfacción de esos grupos latinos más radicalizados contra los Gobiernos de Venezuela y de Cuba para conquistar ese voto que necesitan en función de los procesos internos en Estados Unidos", explicó.La necesidad de nuevos acuerdos internacionalesAnte este panorama, Pulgar subraya la urgencia de redefinir las políticas y acuerdos internacionales para proteger a los países más vulnerables ante acciones de esta naturaleza. "Podríamos estar prácticamente en el umbral de la construcción de nuevos acuerdos que hasta ahora no fueron necesarios, pero que a partir de este momento podrían crearse", afirmó al sugerir que los países deben blindarse contra la posibilidad de que bienes soberanos sean confiscados bajo presiones externas.Pulgar también sugirió que, en casos como el de República Dominicana, deberían existir mecanismos de compensación económica para los países afectados. Para el analista, el futuro de las relaciones internacionales dependerá en gran medida de la capacidad de los países para unirse en defensa del derecho internacional y rechazar las imposiciones unilaterales.

https://noticiaslatam.lat/20240902/venezuela-califica-de-pirateria-la-confiscacion-de-un-avion-utilizado-por-nicolas-maduro---1157231066.html

https://noticiaslatam.lat/20240903/cuba-denuncia-la-confiscacion-del-avion-de-maduro-por-parte-de-eeuu-1157235807.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

eeuu, venezuela, nicolás maduro, 💬 opinión y análisis