EEUU dice que confiscó el avión de Maduro por supuestas violaciones a sus sanciones

La aeronave fue deteniada en la República Dominicana y trasladada al estado de Florida a petición del país norteamericano.El 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro. Al día siguiente, quienes no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones se manifestaron y comenzaron los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en Caracas y otras ciudades. Más de 300 comisarías fueron atacadas y se registraron múltiples actos de vandalismo y saqueos.Maduro declaró el 31 de julio que las fuerzas del orden habían detenido a más de 1.200 personas, acusadas de destruir infraestructura del Estado y de incitar al odio y al terrorismo.Por su parte, los legisladores de EEUU y la UE encargados de supervisar las relaciones internacionales no tardaron en hacer pública una declaración conjunta en la que amenazaban a Maduro con "rendir cuentas", si no renunciaba voluntariamente a sus poderes como jefe de Estado tras las últimas elecciones.

