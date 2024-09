https://noticiaslatam.lat/20240903/el-uso-de-moviles-no-provoca-cancer-cerebral-segun-estudio-1157255789.html

El uso de móviles no provoca cáncer cerebral, según estudio

En el 2013, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (LARC) aseguró que los campos electromagnéticos producidos por los celulares "posiblemente" podrían causar cáncer, después que fueron publicados algunos estudios que sugerían que los tumores eran más probables en personas que usaban el móvil con frecuencia. Ahora, los expertos de la Arpansa observaron que dichas investigaciones a menudo estaban sesgadas y se basaban en informes sobre el uso del teléfono celular por parte de personas que buscaban una razón para sus tumores. Para realizar la investigación, los científicos australianos examinaron 5.000 estudios y descubrieron que, a pesar de que la tecnología inalámbrica incrementó durante los últimos 20 años, no existe un aumento posterior en la incidencia de tumores cerebrales ni evidencia de un vínculo con el cáncer. "Aunque el uso de teléfonos móviles se ha disparado, las tasas de cáncer cerebral se han mantenido bastante estables. Es bueno saber que los resultados de la revisión sistemática de la OMS se alinean con este tipo de evidencia que muestra que las tasas de tumores cerebrales no han aumentado", añadió. Si bien Karipidis detalló que es importante continuar con las investigaciones, aseguró que "la exposición a las ondas de radio de la tecnología inalámbrica no es un peligro para la salud humana". Por su parte, el profesor de epidemiología del cáncer en la Universidad de Auckland y coautor del estudio, Mark Elwood, mencionó que no fue detectado ningún riesgo, "incluso con más de 10 años de exposición". "También evaluamos 13 estudios de 12 países que estudiaban si se estaban produciendo más cánceres de cerebro en los últimos años, junto con un mayor uso de teléfonos celulares: estos estudios no mostraron aumentos importantes", explicó Elwood.Y añadió que tampoco detectaron mayores riesgos de leucemia o cáncer cerebral en niños relacionado con transmisiones de radio, televisión o estaciones base de teléfonos celulares. El estudio fue solicitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2019 y, según los autores, es el más completo hasta el momento, pues analiza los cánceres de cerebro, glándula pituitaria, glándulas salivales y leucemias.Con todo, los científicos dijeron que todavía no existen estudios significativos sobre las redes 5G. Además, precisaron que no podían descartar otras afectaciones a la salud.

