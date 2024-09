https://noticiaslatam.lat/20240903/el-jefe-de-hamas-explota-todas-las-debilidades-de-netanyahu-que-puede-manipular-1157234026.html

El jefe de Hamás "explota todas las debilidades de Netanyahu que puede manipular"

El jefe de Hamás "explota todas las debilidades de Netanyahu que puede manipular"

El líder israelí está teniendo presiones en varios frentes, al interior de su país con las manifestaciones en su contra y al exterior con la presión de Estados Unidos para aceptar un cese al fuego para la liberación de rehenes, mientras el dirigente de Hamás, Yahya Sinwar, aprovecha sus debilidades para manipularlo, según un análisis de CNN.En medio de las negociaciones internacionales para lograr un cese al fuego y la liberación de los rehenes, el grupo palestino Hamás parece tener una voz decisiva.Netanyahu enfrenta una lucha a muerte con el jefe de Hamás que, según CNN, “ha dejado claro que está dispuesto a participar en momentos de inimaginable brutalidad para conseguir lo que quiere”.Además de estar presionado por la sociedad de Israel y recientemente por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para alcanzar un acuerdo de cese al fuego con Hamás, su gabinete formado por nacionalistas de extrema derecha amenazan sistemáticamente con hacer fracasar su coalición si se considera que se está ablandando respecto a Hamás, agrega el análisis.El líder del país hebreo fue criticado por el presidente Biden por no avanzar en la liberación de los rehenes.Cuestionado el 2 de septiembre afuera de la Casa Blanca acerca de un posible plan de alto al fuego y liberación de rehenes, Biden se limitó expresar: "Estamos cerca de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero no creo que Netanyahu esté haciendo lo suficiente".Por su parte, Netanyahu respondió con un discurso el 2 de septiembre a las masivas protestas en su contra y a las declaraciones de Biden. "Nadie está más comprometido con la liberación de los rehenes que yo. Nadie me sermonea sobre esta cuestión", expresó.

